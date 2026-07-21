Очередной призыв на Службу государственной обороны в Латвии стал одним из крупнейших с момента запуска программы. Национальные вооруженные силы приняли 1277 человек, при этом число добровольцев по сравнению с предыдущими наборами практически удвоилось.

С прошлой пятницы к службе приступили 1277 граждан Латвии. Из них 1225 человек проходят 11-месячную Службу государственной обороны в шести воинских подразделениях по всей стране, пишет Latvijas Avīze.

Новобранцы распределены между механизированной бригадой Сухопутных войск и Военной полицией в Адажи, дивизионом противовоздушной обороны Военно-воздушных сил в Лиелварде, 25-м и 36-м батальонами боевой поддержки Земессардзе в Алуксне и Лузнаве, а также базой 4-й Курземской бригады Земессардзе «Межайне».

Еще 52 молодых человека выбрали альтернативную форму службы — пятилетнюю службу в Земессардзе. Большинство из них будут проходить подготовку в составе 53-го батальона 1-й Рижской бригады. Такая форма предусматривает не менее 28 дней военной подготовки ежегодно и доступна исключительно на добровольной основе.

Как рассказал старший сержант 1-го пехотного батальона механизированной бригады Илмар Решня, нынешний призыв стал уже четвертым для военной базы в Адажи. По его словам, за это время инструкторы накопили значительный опыт и адаптировали программу обучения к особенностям нового поколения призывников.

Он отметил, что в первые годы приходилось искать наиболее эффективные методы подготовки, поскольку одновременно обучались как добровольцы, так и молодые люди, призванные по жребию. Кроме военных навыков, многим новобранцам приходится осваивать и базовые бытовые привычки — самостоятельно организовывать свой быт, соблюдать распорядок дня и работать в коллективе.

По данным Национальных вооруженных сил, примерно каждый третий военнослужащий после завершения 11-месячной службы решает продолжить карьеру и переходит на профессиональную военную службу.

Рост числа добровольцев власти рассматривают как один из признаков того, что интерес к Службе государственной обороны постепенно увеличивается, а сама система начинает работать как источник пополнения профессиональной армии.