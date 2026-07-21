Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Число добровольцев на Службе государственной обороны выросло почти вдвое 1 203

Наша Латвия
Дата публикации: 21.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Новобранцы

Очередной призыв на Службу государственной обороны в Латвии стал одним из крупнейших с момента запуска программы. Национальные вооруженные силы приняли 1277 человек, при этом число добровольцев по сравнению с предыдущими наборами практически удвоилось.

С прошлой пятницы к службе приступили 1277 граждан Латвии. Из них 1225 человек проходят 11-месячную Службу государственной обороны в шести воинских подразделениях по всей стране, пишет Latvijas Avīze.

Новобранцы распределены между механизированной бригадой Сухопутных войск и Военной полицией в Адажи, дивизионом противовоздушной обороны Военно-воздушных сил в Лиелварде, 25-м и 36-м батальонами боевой поддержки Земессардзе в Алуксне и Лузнаве, а также базой 4-й Курземской бригады Земессардзе «Межайне».

Еще 52 молодых человека выбрали альтернативную форму службы — пятилетнюю службу в Земессардзе. Большинство из них будут проходить подготовку в составе 53-го батальона 1-й Рижской бригады. Такая форма предусматривает не менее 28 дней военной подготовки ежегодно и доступна исключительно на добровольной основе.

Как рассказал старший сержант 1-го пехотного батальона механизированной бригады Илмар Решня, нынешний призыв стал уже четвертым для военной базы в Адажи. По его словам, за это время инструкторы накопили значительный опыт и адаптировали программу обучения к особенностям нового поколения призывников.

Он отметил, что в первые годы приходилось искать наиболее эффективные методы подготовки, поскольку одновременно обучались как добровольцы, так и молодые люди, призванные по жребию. Кроме военных навыков, многим новобранцам приходится осваивать и базовые бытовые привычки — самостоятельно организовывать свой быт, соблюдать распорядок дня и работать в коллективе.

По данным Национальных вооруженных сил, примерно каждый третий военнослужащий после завершения 11-месячной службы решает продолжить карьеру и переходит на профессиональную военную службу.

Рост числа добровольцев власти рассматривают как один из признаков того, что интерес к Службе государственной обороны постепенно увеличивается, а сама система начинает работать как источник пополнения профессиональной армии.

×
Читайте нас также:
#Латвия #молодежь #призыв #обучение
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
1
0
1
0
0
0

Оставить комментарий

(1)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Медведь
Изображение к статье: люди разных национальностей за экзаменационными столами
Изображение к статье: размытая дорога после дождя Иконка видео
Изображение к статье: Фред Батль рисует мурал

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Арсенал
Культура &
Изображение к статье: Кэш Патель
В мире
Изображение к статье: Зизу: Легенда Франции в футболе
Спорт
Изображение к статье: Торнадо Иконка видео
Техно
Изображение к статье: Речные корабли
Наша Латвия
3
Изображение к статье: Рост цен
Бизнес
3
Изображение к статье: Арсенал
Культура &
Изображение к статье: Кэш Патель
В мире
Изображение к статье: Зизу: Легенда Франции в футболе
Спорт

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео