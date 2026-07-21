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«Добро пожаловать в Латвию!» На Рижском автовокзале пассажиры стоят под дождем, а курильщики — под крышей 0 1260

Наша Латвия
Дата публикации: 21.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Рижский автовокзал
ФОТО: скриншот видео TV3

Пассажиры Рижского международного автовокзала вынуждены ждать автобусы под открытым небом, тогда как для курильщиков оборудованы специальные застекленные павильоны. Такая ситуация вызвала недоумение у посетительницы столицы, которая обратилась в редакцию передачи Bez Tabu.

Жительница Латвии Уна поделилась с передачей Bez Tabu (ТВ3) впечатлениями от посещения Рижского международного автовокзала в дождливую погоду.

По ее словам, в последние годы она редко пользовалась автовокзалом, поэтому нынешняя организация посадки пассажиров стала для нее неприятной неожиданностью.

Свои слова женщина подтвердила видеозаписью, на которой видно, что на стороне канала, где сейчас расположены временные посадочные платформы, отсутствуют навесы, способные защитить людей от дождя. При этом рядом находятся два застекленных павильона с крышей, предназначенные исключительно для курильщиков.

«Добро пожаловать в Латвию!» — с иронией прокомментировала увиденное автор обращения.

В администрации АО «Рижский международный автовокзал» объяснили, что нынешняя схема работы носит временный характер. После начала строительства железнодорожной инфраструктуры проекта Rail Baltica автовокзалу пришлось перенести посадочные платформы на сторону городского канала. Вернуть их на прежнее место пока невозможно, поскольку новая железнодорожная эстакада еще не введена в эксплуатацию.

Представители автовокзала также пояснили, что специальные павильоны для курильщиков были оборудованы для того, чтобы курение происходило только в специально отведенных местах и за соблюдением этих правил было легче следить.

В компании отметили, что сейчас предприятие находится в процессе смены акционеров. После завершения этой процедуры новые владельцы должны определить дальнейшие планы развития автовокзала и принять решения о возможных инвестициях, в том числе в улучшение инфраструктуры для пассажиров.

Пока же людям, ожидающим автобус на временных платформах, во время дождя приходится рассчитывать в основном на собственные зонты.

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#инвестиции #Латвия #транспорт #развитие #инфраструктура #пассажиры #курение #дождь
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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