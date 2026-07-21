Из-за проливных дождей в окрестностях Талси оказались подтоплены участки двух автодорог. Движение транспорта организовано по объездным маршрутам.

Как сообщает предприятие «Latvijas Valsts ceļi», сильные ливни привели к подтоплению участка региональной автодороги Слока — Талси (P128), а также участка местной дороги Лиепкални — Стумбри (V1379).

Фото: LETA.

Фото: LETA.

Фото: LETA.

В настоящее время движение на этих участках закрыто, транспорт направляют по объездным дорогам. Кроме того, в разных районах Латвии местами зафиксированы локальные размывы дорожного покрытия.

Фото: LETA.

Дорожные службы приступили к устранению последствий непогоды еще утром и продолжают ремонтные работы.

Жителей просят сообщать о новых размывах и подтопленных участках дорог по круглосуточному бесплатному телефону 80005555.

Из-за продолжающихся последствий ливней водителям рекомендуется заранее проверять дорожную обстановку, соблюдать осторожность и учитывать возможные ограничения движения при планировании поездок.