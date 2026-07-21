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Из-за сильных ливней под Талси размыты дороги: движение организовано в объезд (КАРТА) 1 267

Наша Латвия
Дата публикации: 21.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Размыты дороги
ФОТО: LETA

Из-за проливных дождей в окрестностях Талси оказались подтоплены участки двух автодорог. Движение транспорта организовано по объездным маршрутам.

Как сообщает предприятие «Latvijas Valsts ceļi», сильные ливни привели к подтоплению участка региональной автодороги Слока — Талси (P128), а также участка местной дороги Лиепкални — Стумбри (V1379).

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Фото: LETA.

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Фото: LETA.

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Фото: LETA.

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В настоящее время движение на этих участках закрыто, транспорт направляют по объездным дорогам. Кроме того, в разных районах Латвии местами зафиксированы локальные размывы дорожного покрытия.

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Фото: LETA.

Дорожные службы приступили к устранению последствий непогоды еще утром и продолжают ремонтные работы.

Жителей просят сообщать о новых размывах и подтопленных участках дорог по круглосуточному бесплатному телефону 80005555.

Из-за продолжающихся последствий ливней водителям рекомендуется заранее проверять дорожную обстановку, соблюдать осторожность и учитывать возможные ограничения движения при планировании поездок.

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#Латвия #наводнение
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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