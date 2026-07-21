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Как понять, что молния может ударить именно в вас - есть верный признак 0 233

Наша Латвия
Дата публикации: 21.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Молния может быть предсказуемой

Во время грозы приподнявшиеся волосы могут оказаться не безобидным эффектом статического электричества, а сигналом того, что человек находится в зоне повышенного риска удара молнии. Об этом рассказал доктор физико-математических наук Владимир Бычков.

По его словам, перед разрядом линейной молнии внутри грозового облака происходит разделение электрических зарядов. Верхняя и нижняя части облака приобретают противоположные заряды, из-за чего возникает мощное электрическое поле.

«Если облако сильно заряжено, то происходит индуктивная зарядка предметов на поверхности Земли, в том числе волос человека. На волосах возникает заряд противоположного знака, поэтому они начинают приподниматься и словно тянуться к облаку», — добавляет Бычков.

Такой эффект может говорить о том, что человек оказался в непосредственной близости от зоны, где в любой момент может произойти разряд.

«Вообще облачное электричество всегда представляет опасность, потому что в любой момент из заряженного облака может произойти разряд молнии. Если человек находится в области, где наблюдаются подобные явления, он фактически становится своеобразным проводником и может повысить вероятность удара молнии именно в себя», — заключает физик.

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#электричество #безопасность #гроза #физика
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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