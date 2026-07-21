Украина не примет более 51 тысячи доз вакцины против Covid-19, которые Латвия планировала передать безвозмездно. Причиной стали ограничения, предусмотренные договорными обязательствами между Украиной и компанией Pfizer.

Правительство Латвии во вторник отменило принятое в феврале решение о безвозмездной передаче Украине 51 840 доз вакцины Comirnaty Omicron LP.8.1. Как пояснили в Министерстве здравоохранения, после утверждения решения украинская сторона сообщила, что не может принять вакцины из-за условий действующего соглашения с компанией Pfizer, которые не позволяет взять на себя.

В связи с отказом Украины исполнить февральское решение правительства стало невозможно, поэтому оно официально признано утратившим силу. Передача вакцин фактически так и не началась.

Напомним, в феврале Кабинет министров решил передать Украине излишки вакцин, поскольку спрос на прививки от Covid-19 в Латвии резко снизился, а использовать весь имеющийся запас до окончания срока годности уже не представлялось возможным.

При этом еще в январе Украина сама обращалась к Латвии с просьбой срочно предоставить около 50 тысяч доз вакцины Comirnaty Omicron LP.8.1 из-за ухудшения эпидемиологической ситуации и исчерпания национальных запасов. Для удобства транспортировки объем поставки был увеличен до 51 840 доз.

На доставку вакцин планировалось потратить до 30 тысяч евро: около 16,5 тысячи евро на транспортировку и примерно 13,5 тысячи евро на страхование.

Сами вакцины были закуплены и оплачены Латвией ранее — их стоимость составила 1 132 186 евро. До окончания срока годности их хранение обойдется примерно в 1208 евро, а возможная утилизация — еще в 135 евро.

В Министерстве здравоохранения также отметили, что возможность продажи этих вакцин другим государствам, в том числе Украине, рассматривалась, однако производитель Pfizer такого разрешения не дал. Поэтому безвозмездная передача считалась единственным возможным вариантом, который в итоге реализовать не удалось.