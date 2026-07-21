Власти Латвии разрабатывают единый алгоритм действий на случай появления медведей в населенных пунктах. Документ должен определить, как будут действовать службы при разных уровнях опасности — от наблюдения за животным до его ликвидации, если возникнет угроза жизни людей.

В Латвии создают единую систему реагирования на случаи, когда медведь появляется в городе, поселке или рядом с жилыми домами. План предусматривает координацию работы самоуправлений, Управления охраны природы, Государственной пожарно-спасательной службы, Государственной лесной службы, ученых, ветеринаров и охотников.

Как рассказала порталу tv3.lv представитель Управления охраны природы Гита Строде, цель инициативы — не разрешить охоту на медведей, а обеспечить быстрые и понятные действия в потенциально опасных ситуациях. При этом действующее законодательство уже позволяет по специальному разрешению ликвидировать животное, если оно представляет угрозу общественной безопасности.

Сейчас в стране нет специализированной группы быстрого реагирования на подобные случаи, поэтому власти одновременно разрабатывают порядок взаимодействия между всеми службами и ищут тех, кто сможет выполнять необходимые действия на практике.

План предполагает три уровня опасности.

Зеленый уровень вводится, если медведь замечен в лесу, сельской местности или возле отдельных хуторов, но избегает людей. В такой ситуации службы лишь наблюдают за животным, информируют жителей и рекомендуют меры профилактики.

По словам Строде, сам факт появления медведя рядом с населенным пунктом еще не означает опасности.

«Нам также звонят люди, которые замечают, как медведь бежит вдоль края поля. Это не опасная ситуация», — пояснила она.

Даже если хищник однажды забрел на частную территорию или разорил пасеку, это не считается основанием для его уничтожения. В таких случаях владельцам рекомендуют использовать электрические изгороди и другие способы защиты хозяйства.

Желтый уровень объявляется, если медведь регулярно возвращается в населенный пункт или подолгу остается рядом с людьми. Тогда специалисты должны выяснить, что именно привлекает животное, устранить источник пищи или другие факторы, а при необходимости ограничить доступ людей в отдельные районы и организовать отпугивание медведя.

Если эти меры помогают и животное уходит, ситуация считается урегулированной. Если нет, принимается решение о дальнейших действиях.

Красный уровень предусматривается в случаях, когда медведь ведет себя агрессивно или существует реальная угроза нападения на людей.

Тогда самоуправление должно немедленно ограничить доступ к опасной территории, при необходимости провести эвакуацию и обратиться в Управление охраны природы. По словам Строде, в экстренной ситуации ведомство сможет дать устное разрешение на дальнейшие действия без длительных административных процедур.

Она отметила, что если медведь неоднократно приходит во двор, его не останавливают ни электрические изгороди, ни собаки, а присутствие человека не заставляет уйти, животное считается проблемным.

«Для этого должна существовать четкая схема действий, чтобы мы могли выдать разрешение и определить, кто имеет право выполнить такую работу», — подчеркнула Строде.

При этом главной нерешенной проблемой остается не выдача разрешения, а поиск специалистов, которые смогут выполнить ликвидацию животного в случае необходимости. Именно поэтому Управление охраны природы предлагает самоуправлениям заранее заключать соглашения с охотничьими коллективами, ветеринарами и другими специалистами, чтобы в чрезвычайной ситуации каждый участник знал свою роль.

Рост численности медведей в Латвии и участившиеся случаи их появления рядом с людьми делают создание единого плана реагирования все более актуальным. Подготовленный алгоритм должен помочь быстрее принимать решения и снизить риски как для людей, так и для самих животных.