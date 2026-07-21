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На латвийских огородах подозрительно гниют кабачки. Что делать? 0 205

Наша Латвия
Дата публикации: 21.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Кабачки под угрозой

Даже при внимательном уходе завязи кабачков нередко желтеют и гниют. Агроном Павел Лагута рассказал об основных причинах гибели овощей и рекомендовал простые способы сохранить урожай.

Причина первая: слабое опыление

«Впервые увидев, что начали портиться совсем молодые завязи кабачка, решил, что кустам не хватает питания. Подкормил, полил, подсыпал перегноя, а маленькие кабачки все равно желтели с кончика, сморщивались и отпадали, — рассказывает агроном. — Тогда я стал смотреть не на удобрения, а на погоду и состояние самого куста. И заметил: чаще всего завязи пропадали после дождливых дней, прохладных ночей и резких перебоев с влагой.

Первая причина — слабое опыление. Кабачок может зацвести, дать завязь, но если цветок нормально не опылился, плод дальше не развивается. В сырую погоду пчёлы и шмели летают хуже, пыльца отсыревает, цветок быстро стареет. Снаружи все выглядит так, будто кабачок завязался, а через несколько дней кончик желтеет и начинает гнить.

Теперь в затяжную сырость я не жду милости от погоды. Утром, пока цветки свежие, беру мужской цветок, убираю лепестки и аккуратно переношу пыльцу на женский. Это занимает несколько минут, зато часть завязей удается сохранить.

Причина вторая: сырость под кустом

Если молодой плод лежит на мокрой земле, плотной траве или в грязи после дождя, он быстро портится.

«Поэтому под кабачки я подкладываю сухую солому, подвяленную траву, кусок старой доски или крупный сухой лист. Главное, чтобы завязь не лежала в мокрой земле».

Главный «враг» кабачков

Главное наблюдение: кабачки плохо переносят водные качели. Сначала земля пересохла до камня, потом ее резко залили — и завязь получает стресс. Это похоже на ситуацию с вершинной гнилью у томатов: плод недополучает питание и воду равномерно, верхушка вянет, кожица трескается или размягчается, а затем к поврежденному месту легко присоединяются грибки и гнили.

«С тех пор поливаю кабачки ровнее: не каждый день по чуть-чуть сверху, а под корень, чтобы почва не пересыхала полностью, — делится опытом Лагута. — Прикрываю землю мульчей, но не кладу свежую траву толстым мокрым слоем у самой завязи. Когда куст проветривается, земля не скачет от засухи к болоту, а цветки нормально опыляются, мелкие кабачки пропадают гораздо реже».

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#сельское хозяйство #погода #урожай #овощи #пчелы
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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