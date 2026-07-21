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На Земле в ближайшие часы может начаться магнитная буря 0 282

Наша Латвия
Дата публикации: 21.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Поток плазмы

Учёные зафиксировали увеличение скорости и плотности солнечного ветра.

В Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований сообщили, что скорость солнечного ветра увеличивается в соответствии с прогнозом. Если текущая динамика сохранится, магнитная буря может начаться уже в ближайшие часы.

Специалисты отмечают, что поток плазмы постепенно ускоряется. Пока изменения остаются умеренными, однако максимальные значения ожидаются к концу дня.

Одновременно увеличивается плотность межпланетного вещества перед фронтом потока. По словам учёных, этот процесс идёт даже интенсивнее расчётов, но полностью укладывается в существующие модели.

В лаборатории пояснили, что при движении к Земле быстрый поток плазмы накапливает перед собой частицы межпланетной среды, формируя область повышенной плотности.

Специалисты напоминают, что магнитные бури способны влиять на самочувствие человека не только во время самой геомагнитной активности, но и за несколько дней до ее начала, а также после завершения. Наиболее чувствительными к таким изменениям остаются метеозависимые люди, люди с хроническими заболеваниями, а также те, кто испытывает длительный стресс.

Чтобы легче перенести периоды повышенной геомагнитной активности рекомендуют:

  • соблюдать привычный режим сна;
  • пить достаточное количество воды;
  • избегать чрезмерных физических и эмоциональных нагрузок;
  • чаще бывать на свежем воздухе
  • ограничить употребление алкоголя и кофеина
  • своевременно принимать назначенные врачом препараты.
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#астрономия #солнце
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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