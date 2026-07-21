Как мы уже писали венгерская банковская группа OTP Bank объявила о покупке Luminor Bank, работающего в Латвии, Литве и Эстонии.

Реакция на сделку последовала практически моментально.

«Странно и больно читать слова бывшего главы Финансовой инспекции Эстонии Кильвара Кесслера о том, что в продолжающейся деятельности в России венгерского банка OTP, желающего купить банк Luminor, нет ничего особенного, поскольку там работают и другие крупные европейские банки», — отметил заместитель председателя комиссии по иностранным делам Европейского парламента Паэт.

«Деятельность европейского банка в России сейчас, когда война РФ против Украины длится уже несколько лет, унесла множество жизней и продолжается гибридная война России против всей Европы, — это нечто совершенно особенное, циничное и преступное», — сказал он.

«Венгерский OTP Bank, покупающий Luminor, — один из тех немногих европейских банков, которые продолжают вести свой циничный бизнес в России. Точно так же, как годами поступало правительство Венгрии во главе с Орбаном.

OTP Bank также находился в санкционном списке Украины как структура, поддерживающая войну России против Украины. Если эта сделка состоится и OTP действительно купит Luminor, то я не представляю, кто из эстонских клиентов захочет иметь дело с банком, которому безразлична война России против Украины», — отметил Паэт.

Эстонцы выступили первыми. Теперь ждем реакцию латвийских политиков...