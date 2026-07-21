После сильных дождей часть новой набережной на улице Мукусалас в Риге оказалась засыпана мульчей, смытой с соседних клумб. Жители раскритиковали качество выполненных работ, однако в Рижском самоуправлении уверяют, что речь идет о последствиях непогоды, а территорию уже приводят в порядок.

В редакцию передачи Bez Tabu (ТВ3) обратился житель Риги Ренар, который усомнился в качестве благоустройства набережной на улице Мукусалас.

По его словам, после очередного дождя с клумб вновь смыло слой мульчи — древесной щепы и коры, используемых для защиты почвы. В результате часть новой прогулочной зоны оказалась покрыта этим материалом.

Съемочная группа Bez Tabu побывала на месте и убедилась, что на отдельных участках променада действительно лежит смытая с клумб мульча. Недалеко от этого места уже установлена памятная табличка, сообщающая о планах установить здесь памятник, посвященный акции «Балтийский путь».

По мнению автора обращения, состояние территории после сильных дождей вызывает вопросы, насколько удачно подготовлено место для столь значимого мемориального объекта.

В Рижском самоуправлении пояснили, что причиной произошедшего стали неблагоприятные погодные условия. По информации муниципалитета, в ночь перед этим прошли интенсивные осадки, сопровождавшиеся сильным ветром. Поскольку мульча представляет собой легкий материал и не закрепляется жестко, при подобных погодных условиях она может вымываться из клумб и попадать на дорожки.

Власти сообщили, что уборкой территории занимаются Рижское самоуправление совместно с предприятием «Rīgas meži». Кроме того, подрядчик продолжает устранять и другие ранее выявленные недостатки на различных участках набережной на улице Мукусалас.

Проект реконструкции и укрепления набережной, а также строительства сопутствующей инфраструктуры стал одним из крупнейших проектов благоустройства последних лет в Риге.

Общий объем его финансирования составил 20,8 миллиона евро.