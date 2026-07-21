Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

«Опять схалтурили!» Жители раскритиковали благоустройство новой набережной на Мукусалас 1 194

Наша Латвия
Дата публикации: 21.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Набережная
ФОТО: LETA

После сильных дождей часть новой набережной на улице Мукусалас в Риге оказалась засыпана мульчей, смытой с соседних клумб. Жители раскритиковали качество выполненных работ, однако в Рижском самоуправлении уверяют, что речь идет о последствиях непогоды, а территорию уже приводят в порядок.

В редакцию передачи Bez Tabu (ТВ3) обратился житель Риги Ренар, который усомнился в качестве благоустройства набережной на улице Мукусалас.

По его словам, после очередного дождя с клумб вновь смыло слой мульчи — древесной щепы и коры, используемых для защиты почвы. В результате часть новой прогулочной зоны оказалась покрыта этим материалом.

Съемочная группа Bez Tabu побывала на месте и убедилась, что на отдельных участках променада действительно лежит смытая с клумб мульча. Недалеко от этого места уже установлена памятная табличка, сообщающая о планах установить здесь памятник, посвященный акции «Балтийский путь».

По мнению автора обращения, состояние территории после сильных дождей вызывает вопросы, насколько удачно подготовлено место для столь значимого мемориального объекта.

В Рижском самоуправлении пояснили, что причиной произошедшего стали неблагоприятные погодные условия. По информации муниципалитета, в ночь перед этим прошли интенсивные осадки, сопровождавшиеся сильным ветром. Поскольку мульча представляет собой легкий материал и не закрепляется жестко, при подобных погодных условиях она может вымываться из клумб и попадать на дорожки.

Власти сообщили, что уборкой территории занимаются Рижское самоуправление совместно с предприятием «Rīgas meži». Кроме того, подрядчик продолжает устранять и другие ранее выявленные недостатки на различных участках набережной на улице Мукусалас.

Проект реконструкции и укрепления набережной, а также строительства сопутствующей инфраструктуры стал одним из крупнейших проектов благоустройства последних лет в Риге.

Общий объем его финансирования составил 20,8 миллиона евро.

×
Читайте нас также:
#погода #благоустройство #реконструкция
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

(1)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Женщина с собакой под дождем
Изображение к статье: Люди с портфелями
Изображение к статье: тени на тротуаре
Изображение к статье: вид на вантовый мост в Риге

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Дональд Трамп
В мире
Изображение к статье: Латгалия Эксклюзив!
Бизнес
2
Изображение к статье: Многоквартирный дом
ЧП и криминал
Изображение к статье: Энди Бернем
В мире
Изображение к статье: Улица Бикерниеку, остановка без перехода. Эксклюзив!
Наша Латвия
Изображение к статье: Сельский пейзаж перед грозой
Наша Латвия
Изображение к статье: Дональд Трамп
В мире
Изображение к статье: Латгалия Эксклюзив!
Бизнес
2
Изображение к статье: Многоквартирный дом
ЧП и криминал

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео