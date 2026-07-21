22 июля 2026 года чтят память Панкратия, епископа Тавроменийского и Кирилла, епископа Гортинского. В народе этот день носил название Черничный день или Ягодник, потому что начался сезон сбора лесных ягод.

О чем вспоминают в Церкви 22 июля 2026 года

Панкратий жил во времена Иисуса, его отец был хорошо знаком с учениками Христа и сам был глубоко верующим человеком.

Когда его родители умерли, он оставил светскую жизнь и ушел в Понтийские горы, где стал вести отшельническую жизнь. Он много лет прожил в пещере, проводя время в молитвах и духовных размышлениях. Туда к нему пришел апостол Петр и позвал быть своим спутником.

Вместе они дошли до Антиохии, а потом до Киликии. А потом Петр совместно с апостолом Павлом рукоположил Панкратия в епископы Тавромении на Сицилии. Оставшись на острове, Панкратий построил там храм. Там он проводил регулярно богослужения, куда приходило все больше местных жителей, увеличивая число христиан.

В конце концов практически все жители Тавромении и соседних городов приняли христианство. Панкратий стоял во главе общины долгие годы, его успехи так возмущали язычников, что как-то они подстерегли его и забили камнями до смерти. Мощи его сейчас хранятся в Риме в храме его имени.

Кирилл жил в III веке. Его взрослая жизнь пришлась на времена императоров Диоклетиане и его соправителе Максимилиане, который отличались особенно жестоким отношением к христианству. Кирилл был христианином и также подвергся гонениям. Он долго сидел в застенках, но отказывался отречься от веры. Потом его подвергли пыткам и в конце концов приговорили к смертной казни. Однако, когда его бросили в костер, огонь не тронул его. Это так потрясло мучителей, что сам император велел отпустить его. Святой отправился в Иерусалим, но по дороге задержался на острове Крит. Там он был рукоположен в епископы Гортины. Долгие годы он с успехом там проповедовал, приведя многих людей к вере. Это привело к тому, что в конце концов его приговорили к казни.

Смысл праздника

Оба святых привели к вере огромное количество язычников, что было огромным и важным успехом в их жизни.

Народные приметы погоды

Если черники в лесу много, то зима будет холодной.

Если черника еще не поспела, осень прохладная.

Тусклая луна к дождливому концу июля.

Звезды светят ярко к грозе.

Паук плетет паутину – к хорошей погоде.

Громко квакают лягушки – к солнечным дням.

Что можно делать 22 июля 2026 года

В этот день принято идти собирать чернику и позднее ее заготавливать на зиму.

Еще в этот период созревают огурцы. Пора их начинать солить или мариновать.

День надо провести спокойно и без ссор, максимально тихо.

Отличный день для переезда.

Женщинам следует уделить время своей внешности.

Что нельзя делать 22 июля 2026 года