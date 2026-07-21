В столице есть немало магистралей, на которых официально разрешена скорость до 70 км/ч, а водители разгоняются существенно быстрей. Но если, к примеру, на улице Сканстес для удобства и безопасности пешеходов оборудовано несколько переходов, то участок улицы Бикерниеку вдоль одноименного леса, от пересечения с Лиелвардес до Эйзенштейна, имеет 1,5 км – и ни одной «зебры»!

Сами виноваты

В конце июня Ваш автор направил письмо директору Департамента внешних пространств и мобильности Кристапсу Каулиньшу, в коем отметил, что вблизи данного участка имеется объект памяти – мемориал Холокоста; рекреационная зона – озеро Линэзерс; к скоростной трассе подходят дорожки из леса, а на обочине расположено несколько остановок общественного транспорта. Не является ли все это достаточным основанием для обустройства переходов?

Г-н Каулиньш посетовал, что «упомянутая в заявлении проблемная ситуация образовалась при несоблюдении водителями транспортных средств правил Кабинета Министров N 279 «Правила дорожного движения»; и что Департамент попросил Полицию самоуправления «усилить контроль скорости» именно на участке ул. Бикерниеку, между Лиелвардес и Эйзенштейна.

Между тем, просто так нарисовать белые полосы на асфальте не получится, ибо в государстве действует стандарт LVS 190-10 «Правила проектирования пешеходных переходов». «Необходимы работы по проектированию и перестройке, чтобы оборудовать регулируемый пешеходный переход, соединить имеющуюся инфраструктуру и потенциальный переход, а также в конкретном месте необходимо соответственное освещение и обеспечение требований доступности среды…» В общем, все сложно. И прежде всего, нужен проект!

»Зебра» – друг пешехода

Департамент, в период 2025-2027 гг. инвестирует более чем в 150 пешеходных переходов в Риге, но вот в указанном месте – «нет приоритетных». С другой стороны, в «список оценки» на будущее – внесут. «Уличная инфраструктура в Риге развивается постепенно».

Одновременно структура К.Каулиньша информировала, что в 2026 г. на указанном участке улицы Бикерниеку проведена замена светильников. Это, разумеется, дело благое, и улучшит безопасность.

Вообще, объективности ради стоит отметить, что новые пешеходные переходы в городе появляются, причем в самых оживленных местах. Хитом июля мы определили бы «зебру», соединенную со светофором, в месте, где новая велодорога, идущая параллельно улице Деглава, пересекает улицу Астрас. 24 года назад там был построен первый в Риге крупноформатный магазин известного розничного бренда, впоследствии напротив появились популярные заведения общепита и церковь. И все это время напрашивался переход. Так что спасибо, велосипедный проект помог – хоть по этой трассе и совсем мало двухколесных путников. Особенно, если сопоставить с многомиллионными затратами.