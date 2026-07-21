Во вторник правительство поручило Министерству экономики в сотрудничестве с Государственной пожарно-спасательной службой до октября разработать типовую техническую спецификацию для убежищ, включив в нее оптимальные требования к их промышленному производству, поставкам и размещению.

Также Минэономики в сотрудничестве с Министерством по делам умного управления и регионального развития до декабря оценит необходимость внесения поправок в нормативное регулирование в области планирования развития территорий, предусмотрев право отступать от требований территориального планирования, если строительство отдельно стоящих убежищ на земельном участке или территории с существующей структурой застройки может быть невозможным.

Чтобы способствовать строительству отдельно стоящих убежищ, правительство планирует поручить министерствам договориться о начале разработки типового проекта, говорится в проекте доклада.

Убежища промышленного производства представляют собой готовые сборные модули из железобетона или композитных материалов, предназначенные для быстрой установки в земле или в зданиях. Они включают системы фильтрации воздуха, вентиляции и баллистической защиты, обеспечивая укрытие, соответствующее требованиям гражданской обороны.

Здания промышленного производства имеют ряд преимуществ по сравнению со зданиями, построенными традиционным способом.

Финансирование из фондов ЕС составит 8,5 миллиона евро, а финансирование из госбюджета - не менее 1,5 миллиона евро, чтобы обеспечить строительство десяти типовых убежищ как минимум в пяти административно-территориальных единицах.

Соответственно, возведение каждого бомбоубежица обойдется в 1 миллион евро.