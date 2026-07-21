Во вторник погода в Латвии останется неустойчивой. Во второй половине дня и вечером в отдельных районах вновь ожидаются интенсивные ливни с грозами, а в Курземе дожди местами могут идти практически весь день.

Новые дождевые облака будут формироваться в течение дня. Наиболее пасмурная погода сохранится в Курземе, где в части региона прогнозируются продолжительные осадки. В остальных районах страны дождь будет чередоваться с прояснениями.

Во второй половине дня местами ожидаются сильные грозовые ливни. Это означает, что погода может резко измениться за короткое время: после солнечной погоды возможны интенсивные осадки и ухудшение видимости.

Ветер в большинстве районов останется слабым. В Курземе усилится северный ветер, а на побережье его порывы могут достигать 18 метров в секунду.

Температура воздуха будет заметно различаться по регионам. В отдельных районах Курземе воздух прогреется лишь до +15 градусов, тогда как на большей части Латвии ожидается от +18 до +22 градусов.

В Риге во второй половине дня и вечером также возможны дожди, местами сильные, а также грозы. До полудня будет дуть слабый южный ветер, затем он сменит направление на северное. Максимальная температура воздуха составит около +21 градуса.

Погоду в Латвии продолжает определять циклон, поэтому неустойчивые погодные условия сохранятся и во вторник. Тем, кто планирует поездки или отдых на открытом воздухе, стоит учитывать вероятность внезапных ливней и гроз.