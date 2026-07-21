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После завершения госпроекта пациентки с раком груди снова вынуждены платить 3000 евро за важный анализ 0 131

Наша Латвия
Дата публикации: 21.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Врач и пациент

В Латвии пациентки с раком груди вновь остались без государственной поддержки при проведении дорогостоящего генетического исследования, которое помогает определить, нужна ли химиотерапия. После завершения пилотного проекта женщинам приходится самостоятельно искать около 3000 евро или обращаться за помощью к благотворительным организациям.

Речь идет о генетическом исследовании Oncotype DX, которое позволяет оценить риск рецидива заболевания и определить, принесет ли химиотерапия пользу конкретной пациентке. Для многих женщин результаты теста позволяют избежать тяжелого и ненужного лечения, пишут общественные СМИ.

Во время пилотного проекта стоимость исследования покрывало государство. За этот период анализ прошли 208 пациенток с раком груди. Биологический материал, полученный при биопсии во время операции, компания «Genekor Latvija» направляла в специализированную лабораторию в США.

По словам руководителя «Genekor Latvija» Анитры Грейвуле, результаты оказались показательными: у 76% обследованных женщин химиотерапия не дала бы дополнительной пользы, поэтому ее удалось избежать.

Экономический эффект также оказался значительным. По оценке компании KPMG, благодаря более точному подбору лечения система здравоохранения получила выгоду, превышающую один миллион евро.

Однако весной пилотный проект завершился, и государственное финансирование прекратилось.

Одной из первых с этой проблемой столкнулась пациентка Линда. Когда врач назначил ей исследование, оплачивать его пришлось из собственных сбережений. После этого женщина направила обращения министру здравоохранения и другим ответственным должностным лицам. Другие пациентки, которым необходим этот анализ, вынуждены обращаться за финансовой помощью к благотворительным фондам.

Министр здравоохранения Хосам Абу Мери заявил, что считает результаты пилотного проекта убедительными и поддерживает включение исследования в список оплачиваемых государством медицинских услуг. По словам министра, такой подход соответствует принципам персонализированной медицины: вместо назначения терапии «на всякий случай» врачи получают возможность сразу выбрать лечение, которое действительно будет эффективным для конкретной пациентки.

Министр сообщил, что намерен поднять вопрос о финансировании исследования уже этой осенью при перераспределении государственного бюджета. Если необходимые средства удастся найти, программа может заработать еще до конца года. В противном случае расходы планируется включить в базовый бюджет системы здравоохранения со следующего года.

Пока же женщины, которым жизненно важно принять решение о лечении в кратчайшие сроки, вынуждены самостоятельно искать средства на исследование, от которого во многих случаях зависит не только выбор терапии, но и возможность избежать тяжелых побочных эффектов химиотерапии.

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#здравоохранение #бюджет здравоохранения
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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