Сильные ливни, обрушившиеся на Латвию, привели к серьезным последствиям в Талсинском крае. Вышедшее из берегов мельничное озеро Дурсупе затопило окрестности, а одна из региональных дорог оказалась настолько повреждена, что ее придется восстанавливать.

Первыми о последствиях непогоды сообщили в компании «Latvijas valsts ceļi». Около 23:00 стало известно, что возле поселка Дурсупе затопило местную дорогу Liepkalni–Stumbri.

Для объезда этого участка водителям рекомендовали использовать дороги Liepkalni–Stumbri, Kandavas stacija–Oksle–Dursupe и Sloka–Talsi.

Однако ночью ситуация значительно ухудшилась. Около двух часов стало известно, что вода затопила и региональную дорогу Sloka–Talsi, которую пришлось полностью закрыть для движения. Объезд организован по дорогам Stende–Lauciene–Mērsrags и Valdemārpils–Pļavas–Sviķi.

Позже очевидцы опубликовали фотографии и видео с места происшествия. Они показывают, что участок дороги Sloka–Talsi у Дурсупе оказался полностью размыт потоком воды. Судя по масштабу повреждений, для восстановления дороги потребуются серьезные ремонтные работы.

Размыв дорог стал одним из наиболее заметных последствий циклона, который прошел через Латвию в понедельник и в ночь на вторник.

По данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, самые сильные осадки выпали на западе страны. На метеостанциях в Вентспилсе и Стенде всего за один день выпала месячная норма дождя.

При этом июль уже стал для Вентспилса аномально влажным. С начала месяца здесь выпало примерно втрое больше осадков, чем обычно бывает за весь июль.

Специалисты предупреждают, что после столь интенсивных дождей на отдельных участках дорог могут сохраняться последствия подтоплений, поэтому водителям стоит заранее проверять информацию о дорожной обстановке и соблюдать временные ограничения движения.

В ближайшее время дорожным службам предстоит оценить масштаб повреждений и определить сроки восстановления разрушенного участка региональной дороги.