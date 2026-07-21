Пострадавшее от ливней самоуправление Талсинского края в течение недели планирует оценить ущерб и попросить помощи у правительства, сообщил председатель Талсинской краевой думы Ансис Берзиньш.

Вызванные сильным дождем наводнения в Талсинском крае в настоящее время не представляют угрозы для жизни жителей, но создают неудобства в повседневной жизни, поскольку приходится объезжать закрытые участки дорог и какое-то время обходиться без электроснабжения, признал Берзиньш.

Людям, живущим в окрестностях Дурсупе, приходится считаться с неудобствами, добираясь до места назначения и возвращаясь домой по объездным дорогам. На данный момент это самый большой ущерб. В Дурсупе поток воды также частично разрушил детскую игровую площадку.

Он сообщил, что интенсивный дождь в понедельник нанес ущерб многим участкам государственных и муниципальных дорог. ГАО "Latvijas valsts ceļi" (LVC) закрыло те участки дорог, где движение транспорта невозможно из-за размывов, а также установило предупреждающие знаки.

Глава самоуправления призывает жителей соблюдать ограждающие предупреждающие знаки, чтобы не подвергать опасности ни свою жизнь, ни жизнь окружающих в местах, опасных из-за размывов.

"Кроме того, в ближайшие 48 часов прогнозируется дождь, который может еще больше усугубить ситуацию", - добавил Берзиньш.

Затоплен цокольный этаж и санузел здания Талсинского ЗАГСа, а также площадь у Талсинского центра культуры. Это территории, где риски затопления были выявлены ранее.

В административном здании Пастендской волости, где также находятся дом культуры и другие учреждения, от ливней пострадал подвальный этаж, поэтому временно отключено электричество как в этом здании, так и в многоквартирных домах, чтобы можно было провести ремонтные работы.

Из-за повреждений, вызванных ливнями, будет временно закрыт участок региональной автодороги Юрмала-Талси (P128) между Дурсупе и Лауциене. В ближайшее время дорога будет закрыта, и будут организованы ремонтные работы.

Из-за сильных ливней в окрестностях Талси затоплены и размыты три участка дорог, которые в настоящее время закрыты, а движение направлено по объездным путям. Закрыт также участок местной дороги Лиепкални-Стумбри (V1379) у реки Дурсупе и участок местной дороги Вежи-Гарлене (V1415) от Плявупе до перекрестка с дорогой Стенде-Лауциене-Мерсрагс.

Размывы наблюдаются и на других дорогах в окрестностях Талси и Вентспилса.