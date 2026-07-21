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В Латвии резко выросла доля иностранцев, сдающих экзамен по латышскому языку 1 305

Наша Латвия
Дата публикации: 21.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: люди разных национальностей за экзаменационными столами
ФОТО: BB.LV/AI

В Латвии продолжает расти число иностранцев, подтверждающих знание государственного языка. В прошлом году они составили уже 85% всех участников языковых экзаменов — на 10 процентных пунктов больше, чем годом ранее.

Такие данные приводятся в годовом отчете Государственного агентства развития образования (ГАРО).

Всего экзамены по латышскому языку в течение года сдавали представители 54 стран. Среди них были 200 граждан России, которым подтвердить знание языка необходимо в соответствии с изменениями Иммиграционного закона, а также 2080 граждан Украины.

Кроме того, экзамены проходили более 1500 безработных и соискателей работы, изучавших латышский язык на курсах Государственного агентства занятости. Еще 60 участников представляли латышскую диаспору.

За год на экзамены зарегистрировались 11 428 человек. Для них было организовано более 1300 экзаменационных сессий, в рамках которых состоялось 9275 экзаменов по шести уровням владения латышским языком.

Самым востребованным оказался уровень A2 — на него пришлось 64% всех экзаменов. Именно этот уровень требуется для получения постоянного вида на жительство или статуса постоянного жителя Европейского союза.

Рост числа иностранных участников во многом связан как с изменениями миграционного законодательства, так и с увеличением числа людей, которым знание латышского языка необходимо для проживания, работы или получения определенного статуса в стране.

Чтобы помочь кандидатам подготовиться к экзаменам, ГАРО в течение года ежемесячно проводило консультации, которые посетили около 500 человек. Также были организованы семинары для преподавателей латышского языка, работающих со взрослыми.

Спрос на экзамены по государственному языку остается высоким, а их значение продолжает расти как для новых жителей Латвии, так и для тех, кто планирует связать с ней свою дальнейшую жизнь.

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#образование #Латвия #язык #экзамены #интеграция
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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