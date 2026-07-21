Этим летом в Риге стартовал новый культурный проект — Рижский месяц уличного искусства. Первой площадкой стала Саркандаугава, где уже появился масштабный мурал французского художника Фреда Батля. В будущем каждый год фестиваль будет проходить в новом районе столицы.

В Саркандаугаве официально стартовал первый Рижский месяц уличного искусства — новая культурная инициатива, которая должна стать ежегодной традицией столицы. Каждый год летом художники будут работать в одном из районов Риги, создавая произведения искусства вместе с местными жителями, сообщают Новости ТВ3.

Первым объектом проекта стал мурал «Передача» в сквере Алекша, созданный французским художником уличного искусства Фредом Батлем.

Работы Батля можно увидеть более чем в десяти странах мира, а рижская настенная роспись посвящена истории Саркандаугавы. По замыслу автора, она рассказывает о коллективной памяти, промышленном прошлом района и о том, как культурное наследие передается от поколения к поколению.

Сам художник рассказал, что хотел показать мир, в котором люди обмениваются не только вещами, но и знаниями, воспоминаниями и культурой.

По его словам, история района и необычная архитектура Саркандаугавы стали главным источником вдохновения при создании работы.

Организаторы выбрали Саркандаугаву не случайно. Район уже известен своими объектами уличного искусства и обладает богатым историческим и индустриальным наследием.

Как отмечают в Рижской думе, проект призван не только украсить городскую среду, но и укрепить местную идентичность, вовлечь жителей в развитие своего района и сделать Ригу более привлекательной для туристов.

Руководитель отдела городского искусства и оформления городской среды Рижской думы Янис Криевкалнс отметил, что власти хотят создать на карте столицы новые точки притяжения, которые будут интересны в том числе путешественникам, специально приезжающим посмотреть на современное уличное искусство.

Положительно оценивают инициативу и сами жители района.

Музыкант Ансис считает, что подобные проекты помогают изменить восприятие Саркандаугавы. По его мнению, если в районе начинают появляться такие культурные инициативы, значит, здесь происходят позитивные перемены.

Во время Рижского месяца уличного искусства в Саркандаугаве появятся не только новые муралы. В общественном пространстве также создадут мозаики, керамические объекты и другие художественные инсталляции, многие из которых будут выполнены при участии местных жителей.

Организаторы уже объявили, что следующим летом фестиваль переедет в другой район столицы. Таким образом каждый год в Риге будет появляться новая территория, где современное искусство станет частью городской среды.