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Эти школы Риги ищут старшеклассников 1 398

Наша Латвия
Дата публикации: 21.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Скоро в школу

В муниципальные школы Риги в 10-е классы на данный момент зачислены 3762 ученика, сообщили агентству LETA в отделе внешней коммуникации Рижской думы.

Еще 214 абитуриентов уже подтвердили полученные приглашения.

В настоящее время в рижских школах остается около 158 свободных мест. Их количество постоянно меняется, поскольку часть школьников принимает решение продолжить обучение в других учебных заведениях, в том числе в учреждениях профессионального образования, где прием также продолжается.

Свободные места имеются в Рижских средних школах №9, №21, №25, №31, №33, №45 (музыкальное направление), №95 и №96, а также в Рижской литовской, Ринужской, Украинской, имени Рейнхольда Шмелинга и Оствальда средних школах.

Свободными считаются места, на которые в электронной системе приема отсутствуют активные заявления. Подать заявку на них могут абитуриенты, соответствующие требованиям конкретной школы.

Прием новых заявлений через электронную систему уже завершен. Однако ранее поданные заявки остаются активными, даже если претендент подает документы на свободные места. Это означает, что поступающий может получить приглашение и в одну из школ, выбранных ранее, если там позже освободится место.

Прием в 10-е классы на оставшиеся свободные места будет продолжаться до полного их заполнения.

В этом году в 10-е классы рижских муниципальных школ подали документы 5332 школьника. Всего было зарегистрировано 41 581 заявление — в среднем по 785 заявок на каждое учебное заведение. Планируется открыть 10-е классы в 54 средних школах столицы, включая шесть государственных гимназий, обеспечив в общей сложности до 4500 учебных мест.

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#Рига #образование #школы
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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