Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

За смену правительства Силини налогоплательщики заплатят полмиллиона евро 2 71

Наша Латвия
Дата публикации: 21.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Есть чему радоваться?
ФОТО: LETA

Смена правительства в Латвии обойдется государственному бюджету в 509 405 евро. Именно такую сумму направят на выплату выходных пособий и компенсаций за неиспользованный отпуск после ухода с должностей членов кабинета министров, сотрудников бюро премьер-министра, политических советников министров и парламентских секретарей.

Во вторник правительство одобрило подготовленный Государственной канцелярией проект распоряжения о выделении средств из программы «Средства на непредвиденные случаи». Деньги будут направлены на выплаты чиновникам, потерявшим свои должности в результате смены правительства, когда премьер-министром вместо Эвики Силини стал Андрис Кулберг.

Из общей суммы Государственная канцелярия получит 208 525 евро. Министерству обороны выделят 52 262 евро, Министерству умного управления и регионального развития — 30 084 евро, Министерству культуры — 38 123 евро, Министерству сообщения — 35 469 евро, Министерству климата и энергетики — 49 293 евро, Министерству юстиции — 42 726 евро, а Министерству образования и науки — 52 923 евро.

Напомним, что 14 мая тогдашний премьер-министр Эвика Силиня объявила об отставке после разногласий с партнерами по коалиции.

×
Читайте нас также:
#финансы #Латвия #увольнение #коррупция #коалиция #правительство #политика
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
1
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

(2)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Новобранцы
Изображение к статье: Врач и пациент
Изображение к статье: Вантовый мост
Изображение к статье: Медведь

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Алексей Коршенко
ЧП и криминал
Изображение к статье: Кому витамины?
Наша Латвия
Изображение к статье: Кто это женщина рядом с Трампом?
В мире
Изображение к статье: Эдвард Ратниекс
Политика
3
Изображение к статье: Борис Щербаков
Lifenews
Изображение к статье: В Адажи состоится бесплатное мероприятие для семей «Больше веселья с собакой»
Культура &
Изображение к статье: Алексей Коршенко
ЧП и криминал
Изображение к статье: Кому витамины?
Наша Латвия
Изображение к статье: Кто это женщина рядом с Трампом?
В мире

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео