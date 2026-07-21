Смена правительства в Латвии обойдется государственному бюджету в 509 405 евро. Именно такую сумму направят на выплату выходных пособий и компенсаций за неиспользованный отпуск после ухода с должностей членов кабинета министров, сотрудников бюро премьер-министра, политических советников министров и парламентских секретарей.

Во вторник правительство одобрило подготовленный Государственной канцелярией проект распоряжения о выделении средств из программы «Средства на непредвиденные случаи». Деньги будут направлены на выплаты чиновникам, потерявшим свои должности в результате смены правительства, когда премьер-министром вместо Эвики Силини стал Андрис Кулберг.

Из общей суммы Государственная канцелярия получит 208 525 евро. Министерству обороны выделят 52 262 евро, Министерству умного управления и регионального развития — 30 084 евро, Министерству культуры — 38 123 евро, Министерству сообщения — 35 469 евро, Министерству климата и энергетики — 49 293 евро, Министерству юстиции — 42 726 евро, а Министерству образования и науки — 52 923 евро.

Напомним, что 14 мая тогдашний премьер-министр Эвика Силиня объявила об отставке после разногласий с партнерами по коалиции.