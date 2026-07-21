Сейчас время персиков, нектаринов и абрикосов. Полки магазинов и рынков завалены их разновидностями. И мало кто, догадывается, что в большинстве своем это мутанты. Чем они отличаются, что в них полезного и вредного?

Рожденные в СССР знали из этих фруктов только персики и абрикосы. Откуда же появились плоские персики, обычные, и маленькие узбекские нектарины?

Персик обыкновенный и его мутанты

На самом деле, все эти фрукты принадлежат к одному биологическому виду — персик обыкновенный (Prunus persica). Просто они являются его мутантами. И даже маленький узбекский нектарин — это мутант персика, а не близкого ему по размерам абрикоса. Важно, что к происхождению этих фруктов генетическая инженерия не имеет никакого отношения. Они появлялись в результате естественных природных мутаций, которые потом были закреплены селекционерами.

Например, нектарины возникли из-за мутации, которая привела к поломке гена, отвечающего за рост на персиках микроскопических волосков — пушка или по-научному, трихом. Таким образом, любые нектарины, включая и крупные красные, и мелкие бледные узбекские, несут в себе одну и ту же скопированную природную ошибку в ДНК. Разница в их размере, сладости, цвете кожи и мякоти, обусловлена уже другими генами, которые отбирались селекционерами позже.

Плоский персик называют инжирным за особую сладость, но генов инжира в нем нет. Он стал таким из-за мутации в особом гене, определяющим форму плода. Кстати, есть и плоский нектарин — у него присутствует ещё и мутация, делающая кожицу гладкой. Он тоже встречается в продаже, но реже.

А абрикос — сам по себе, это другой вид, он является «двоюродным братом» персика обыкновенного, и у него тоже есть свои мутанты. «Лысых» среди них нет, но есть плоские и черные абрикосы. Однако, широкого распространения в продаже они не получили.

Кто из «персиковых» самый полезный?

Кроме внешнего вида и вкуса все эти плоды отличаются питательными свойствами. Они содержат разное количество полезных веществ и вредных сахаров. И это имеет существенное значение как для людей с разными заболеваниями, так и для тех, кто хочет похудеть или старается вести здоровый образ жизни.

В плане сахаров меньше всего их в обычных персиках и абрикосах, а больше всего в плоском персике, он, кстати, и самый сладкий. Это значит, что его стоит выбирать в последнюю очередь при сахарном диабете или проблемах с лишним весом. Во вторую очередь, при этих диагнозах надо отказываться от нектаринов, особенно, узбекского.

Но вот назвать эти мутанты вредными нельзя, многих важных полифенольных антиоксидантов в них даже больше, чем в классическом персике или абрикосе. И учитывая, что они замедляют старение нашего организма и развитие всех возрастных заболеваний — от сердечно-сосудистых до рака, нектарины и инжирный персик тоже хороши, особенно для здоровых людей и с нормальным весом.

А вот по содержанию полезных пищевых волокон, витаминов С и А, и каротиноидов, все мутанты опять уступают обычным персикам и абрикосам. Последние вообще чемпионы по содержанию калия — он крайне полезен при гипертонии и другой сердечно-сосудистой патологии. Таким пациентам еще очень полезны все «краснокожие персиковые», так как цвет им придают полезные для сосудов антоцианы и полифенолы. Добавим про абрикос, будучи чемпионом и по каротиноидам, он очень хорош для здоровья зрения и кожи.