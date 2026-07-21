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Жители Латвии разделились во мнении о закрытии Вантового моста на время ремонта 1 485

Наша Латвия
Дата публикации: 21.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Вантовый мост
ФОТО: скриншот видео TV3

Перед началом ремонта Вантового моста рижанам, возможно, придется готовиться к серьезным изменениям в организации движения. Опрос показал, что общество практически поровну разделилось во мнении, стоит ли полностью закрывать мост для частного транспорта.

В Риге продолжается подготовка к капитальному ремонту Вантового моста. Один из рассматриваемых вариантов предусматривает полное закрытие переправы для частного транспорта на время строительных работ. Такой сценарий ранее не исключил мэр столицы.

Опрос, проведенный по заказу программы TV3 «900 секунд», показал, что жители Латвии не пришли к единому мнению по этому вопросу.

Согласно результатам исследования, 38% жителей в возрасте от 18 до 65 лет поддерживают идею временно закрыть Вантовый мост для личных автомобилей. При этом 16% полностью одобряют такую меру, а еще 22% скорее склоняются к поддержке.

Против выступили 36% респондентов. Из них 19% полностью не согласны с возможным закрытием моста, а еще 17% скорее не поддерживают такую инициативу.

Еще 26% участников опроса затруднились ответить, что говорит о сохраняющейся неопределенности в отношении будущих ограничений.

Вантовый мост — одна из важнейших транспортных артерий Риги, поэтому любое ограничение движения неизбежно повлияет на ежедневные маршруты тысяч автомобилистов и может увеличить нагрузку на другие переправы через Даугаву.

Окончательное решение о том, будет ли мост полностью закрыт для частного транспорта во время ремонта, пока не принято.

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#ремонт #Рига #Латвия #транспорт #общество #Даугава #опрос
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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