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До +20 и местами дожди: какой будет погода в Латвии в среду 0 193

Наша Латвия
Дата публикации: 22.07.2026
BB.LV
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ФОТО: Unsplash

После сильных осадков в Латвии сохранится прохладная погода. В среду температура воздуха не превысит +20 градусов, а во многих районах страны вновь ожидаются кратковременные дожди.

По прогнозам синоптиков, днем воздух прогреется до +15…+20 градусов. Самая прохладная погода ожидается в районах, где облачность сохранится дольше.

Небо будет переменно облачным, однако солнце появится лишь на непродолжительное время. Во многих районах пройдут небольшие кратковременные дожди, а в восточной части страны местами возможны более интенсивные осадки.

Ветер будет северо-западный, слабый или умеренный, поэтому ощутимого потепления в течение дня не ожидается.

В Риге вероятность дождя наиболее высока утром. Позже облака начнут рассеиваться, временами выглянет солнце, а температура воздуха повысится примерно до +19 градусов.

По данным синоптиков, погодные условия в Латвии сейчас определяет область пониженного атмосферного давления. Именно она способствует сохранению неустойчивой погоды с облаками и дождями.

Атмосферное давление на уровне моря будет колебаться от 1005 гектопаскалей на востоке страны до 1012 гектопаскалей на юго-западе Курземе.

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#Рига #погода #ветер #Латвия #прогноз #дождь #температура
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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