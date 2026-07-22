После сильных осадков в Латвии сохранится прохладная погода. В среду температура воздуха не превысит +20 градусов, а во многих районах страны вновь ожидаются кратковременные дожди.

По прогнозам синоптиков, днем воздух прогреется до +15…+20 градусов. Самая прохладная погода ожидается в районах, где облачность сохранится дольше.

Небо будет переменно облачным, однако солнце появится лишь на непродолжительное время. Во многих районах пройдут небольшие кратковременные дожди, а в восточной части страны местами возможны более интенсивные осадки.

Ветер будет северо-западный, слабый или умеренный, поэтому ощутимого потепления в течение дня не ожидается.

В Риге вероятность дождя наиболее высока утром. Позже облака начнут рассеиваться, временами выглянет солнце, а температура воздуха повысится примерно до +19 градусов.

По данным синоптиков, погодные условия в Латвии сейчас определяет область пониженного атмосферного давления. Именно она способствует сохранению неустойчивой погоды с облаками и дождями.

Атмосферное давление на уровне моря будет колебаться от 1005 гектопаскалей на востоке страны до 1012 гектопаскалей на юго-западе Курземе.