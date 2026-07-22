Наводнение в Талсинском крае нанесло серьезный ущерб Талсинскому краевому музею. Вода затопила помещения, где хранились исторические документы, фотографии и другие музейные ценности. Часть экспонатов уже признана утраченной, однако директор музея считает, что трагедия показала и другое — насколько людям небезразлично культурное наследие.

Сильные ливни и вызванное ими наводнение повредили помещения, в которых временно хранилась часть коллекции Талсинского краевого музея. Под водой оказались документы, фотографии и другие материалы, многие из которых представляют историческую ценность.

Как рассказал порталу tv3.lv директор музея Улдис Яунземс-Петерсонс, коллекция учреждения насчитывает более 200 тысяч единиц хранения и является одной из крупнейших в Курземе. Часть фондов была временно перевезена в Дом культуры Пастенде, поскольку в основном здании музея шел ремонт.

Вечером перед наводнением сотрудники проверили помещения после получения оранжевого предупреждения о неблагоприятной погоде, и тогда никаких проблем не обнаружили. Однако уже утром оказалось, что здание затоплено более чем метровым слоем воды.

Прежде чем приступить к спасению музейных ценностей, пришлось откачивать воду.

«Ситуация была очень тяжелой, потому что вода угрожала предметам, которые мы храним для будущих поколений», — рассказал директор музея.

Сотрудники сразу начали переносить экспонаты в безопасные помещения. Сейчас многие предметы сушат и оценивают степень их повреждений.

Однако часть потерь уже невозможно восполнить.

«Мы знаем, что погибли рабочие документы и фотографии. Их уже невозможно восстановить», — отметил Яунземс-Петерсонс.

Особенно сложной оказалась ситуация с материалами, которые еще не успели внести в музейный каталог. Если они уничтожены, установить полный перечень утраченных предметов может оказаться невозможно.

Проблемы возникли и в основном фондохранилище музея, где из-за протечек вода начала поступать в подвальные помещения с деревянной мебелью и другими экспонатами. Их также пришлось срочно эвакуировать, а выставочный зал временно превратили в помещение для хранения спасенных предметов.

Несмотря на масштаб ущерба, директор музея особо отметил поддержку, которую учреждение получило в первые часы после бедствия.

В спасательных работах участвовали добровольные пожарные, сотрудники самоуправления, специалисты по гражданской защите, военнослужащие Земессардзе, представители различных государственных учреждений и десятки добровольцев.

«Очень многие люди откликнулись и помогли. Это нас радует, потому что музей — место, которое объединяет общество», — сказал директор.

По его словам, произошедшее еще раз показало, что музей — это не просто хранилище экспонатов, а важная часть общественной жизни.

Вместе с тем наводнение вновь привлекло внимание к давним проблемам отрасли. После сокращения штата в 2024 году музею не хватает сотрудников, а вопрос обеспечения безопасных условий хранения музейных фондов обсуждается уже много лет.

«В кризисных ситуациях это проявляется особенно ярко — нам просто не хватает человеческих ресурсов», — отметил Яунземс-Петерсонс.

Он убежден, что защита культурного наследия должна стать одним из приоритетов, поскольку последствия подобных катастроф могут оказаться необратимыми.

«Дорогу мы можем восстановить, а культурное наследие — уже нет», — подчеркнул директор.

Сейчас музей продолжает оценивать масштабы ущерба, ищет временные помещения для хранения коллекции и готовит документы для получения необходимой помощи. По мнению руководителя учреждения, эта трагедия должна стать поводом серьезно пересмотреть подход к сохранению культурного наследия в Латвии.