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Дрова, гранулы или накопления: как жители Латвии готовятся к зиме 0 118

Наша Латвия
Дата публикации: 22.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Дрова

До начала нового отопительного сезона остается несколько месяцев, и часть жителей Латвии уже начала готовиться к холодам. Однако результаты опроса показывают, что почти половина населения пока не предпринимает никаких мер.

Жители Латвии постепенно начинают готовиться к следующему отопительному сезону. После прошлой зимы, когда в стране наблюдался дефицит древесных гранул во время сильных морозов, многие решили заранее позаботиться о запасах топлива или семейном бюджете.

Согласно результатам опроса, представленным в программе «900 секунд» (ТВ3), самым распространенным способом подготовки стала покупка или заготовка топлива. Так ответили 24% жителей в возрасте от 18 до 65 лет. Речь идет о дровах, древесных гранулах, угле и других видах топлива.

На втором месте — финансовая подготовка. Еще 19% респондентов сообщили, что заранее откладывают деньги, чтобы легче пережить отопительный сезон.

Гораздо реже жители выбирают долгосрочные способы экономии тепла. Лишь 5% опрошенных утепляют жилье, 4% меняют окна или двери для снижения теплопотерь, и столько же приобретают дополнительные обогреватели.

При этом самой многочисленной оказалась группа тех, кто вообще не готовится к зиме. Почти половина респондентов — 49% — заявили, что ничего не делают и не планируют делать перед началом отопительного сезона.

Еще 3% участников исследования не смогли дать определенный ответ.

Результаты опроса показывают, что большинство жителей, которые все же готовятся к зиме, делают ставку либо на создание запасов топлива, либо на финансовую подушку, тогда как вложения в энергоэффективность жилья пока остаются менее популярным решением.

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#финансы #Латвия #зима #энергоэффективность #отопление #топливо #экономия #дрова #опрос
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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