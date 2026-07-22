Вторая декада июля в Латвии выдалась теплее климатической нормы и значительно более дождливой. Особенно много осадков выпало в западной части страны, где в некоторых местах влажность достигла экстремальных значений.

По данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, средняя температура воздуха во второй декаде июля составила +19,2 градуса. Это на 1,4 градуса выше средней климатической нормы за период 1991–2020 годов.

Самая низкая температура была зарегистрирована 20 июля в Стенде, где воздух остыл до +8,8 градуса. Самым жарким днем стало 17 июля — тогда на метеостанции в Елгавском крае столбики термометров поднялись до +29,4 градуса.

Осадков в этот период выпало значительно больше обычного. В среднем по стране их количество достигло 34,5 миллиметра, что составляет 137% климатической нормы.

Больше всего дождей выпало в Стенде — 91,4 миллиметра. Наиболее сухая погода наблюдалась в Приекули, где зафиксировали лишь 4,7 миллиметра осадков.

Анализ показателей влажности показывает, что в центральной и восточной Латвии условия в целом соответствовали сезонной норме. В Курземе ситуация была иной: здесь уровень увлажнения варьировался от умеренно влажного до экстремально влажного, а максимальные значения были зарегистрированы в Вентспилсе.

Средняя относительная влажность воздуха по стране составила 81%. Самый сухой воздух отмечался в Алуксне, где этот показатель составил 73%, а наиболее влажный — в Павилосте с относительной влажностью 89%.

Самые сильные порывы ветра во второй декаде июля были зарегистрированы 12 июля во время грозы в Резекне. Их скорость достигала 21,4 метра в секунду.

По данным синоптиков, июль в этом году пока продолжает отличаться сочетанием теплой погоды и частых интенсивных осадков, особенно в западной части Латвии.