После нескольких прохладных и дождливых дней в Латвии постепенно начнет теплеть. Уже в выходные температура воздуха повысится до +25 градусов, а на следующей неделе местами может достигнуть +28.

По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни сохранится переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы, а в ночные часы в отдельных районах будет образовываться туман.

Ночи останутся сравнительно прохладными — температура воздуха составит от +8 до +14 градусов.

В четверг днем ожидается +16…+21 градус. В пятницу и субботу станет немного теплее — воздух прогреется до +18…+23 градусов.

Самым теплым днем выходных, по предварительным прогнозам, станет воскресенье. В большинстве районов Латвии температура повысится до +20…+25 градусов.

Потепление продолжится и на следующей неделе. В отдельные дни столбики термометров могут подняться до +28 градусов. При этом полностью без осадков не обойдется: временами синоптики по-прежнему прогнозируют кратковременные дожди и грозы.

Предварительный прогноз на август также выглядит благоприятным для любителей теплой погоды. Согласно данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, последний месяц лета в Латвии ожидается примерно на один градус теплее климатической нормы.

При этом количество осадков, по нынешним оценкам, будет близким к средним многолетним значениям, без выраженного уклона ни в сторону засухи, ни в сторону чрезмерно дождливой погоды.