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Названы рижские школы, в 10-х классах которых еще есть места 0 146

Наша Латвия
Дата публикации: 22.07.2026
LETA
Изображение к статье: пустой класс

В 10-е классы школ Рижского самоуправления на данный момент приняты 3818 учеников, сообщили агентству ЛЕТА в отделе внешней коммуникации Рижской думы.

Еще 160 претендентов подтвердили приглашения.

В настоящее время в 10-х классах рижских муниципальных школ доступно приблизительно 176 свободных мест. Их число постоянно меняется, так как часть учеников решает продолжить обучение в других учебных заведениях.

Свободные места есть в Рижской 9-й, 21-й, 25-й, 31-й, 33-й, 71-й, 88-й, 92-й, 95-й, 96-й средних школах, Рижской средней школе Аркадия, Рижской литовской средней школе, Рижской Ринужской средней школе, Рижской украинской средней школе, Рижской средней школе им. Рейнхольда Шмелинга, Рижской средней школе им. Оствалда, на музыкальном направлении в Рижской 45-й средней школе.

Свободными считаются те места, на которые в электронной системе приема нет активных заявок. На свободные места могут претендовать кандидаты, соответствующие требованиям приема конкретной школы.

Уже сообщалось, что в этом году на обучение в 10-х классах рижских учебных заведений заявки подали 5332 ученика, свидетельствует обобщенная самоуправлением информация. Всего получена 41 581 заявка, или в среднем 785 заявок на одно учебное заведение.

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#Рига #образование #школы #конкурс
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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