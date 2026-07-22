Центр защиты прав потребителей начал проверку коммерческой практики компании Park Expert. Причиной стало аномальное количество претензий, ведь в этом году больше половины всех жалоб на платные автостоянки поступили именно в адрес этого эстонского оператора.

Фирма выписывает штрафы буквально через пару минут после того, как заканчивается бесплатный период. Специалисты ведомства изучили ситуации, когда договорную неустойку начисляли сразу по истечении пяти минут, отведенных водителям на оплату или регистрацию машины. Подобные действия недопустимы. Эту санкцию применяли даже в те моменты, когда человек уже выезжал с территории.

Особую тревогу у защитников прав потребителей вызывают стоянки возле больниц и поликлиник. Там людям требуется больше времени для решения формальностей. Пациентам или их близким тяжело уложиться в стандартный лимит из-за стресса или состояния здоровья.

Статистика за текущий год выглядит весьма наглядно. С начала 2026 года по 12 июля PTAC получил 277 жалоб на услуги платных парковок. Из них 164, или 59,2%, касались деятельности Park Expert. Поток претензий в адрес этой компании превышает показатели других игроков рынка примерно в три-пять раз.

Похожий перекос виден и в консультациях. Из 200 письменных обращений 109, или 54,5%, были связаны с Park Expert, а из 339 телефонных консультаций 136, или 40,1%, касались коммерческой практики этой компании.

Представители ведомства напоминают об основных обязанностях коммерсантов. Оператор парковок обязан обеспечить хорошо заметные и понятные правила пользования, информацию о стоимости услуг и порядке оплаты, четкие дорожные знаки и указатели, а также предоставить водителям достаточное время для ознакомления с правилами, регистрации автомобиля и оплаты парковки.

Технические системы должны работать стабильно. Кроме того, компания обязана обеспечить бесперебойную работу систем регистрации и оплаты, применять соразмерные и обоснованные договорные штрафы, объективно рассматривать жалобы потребителей и давать ответ в течение 15 рабочих дней. До завершения рассмотрения жалобы взыскание штрафа должно быть приостановлено.

Автоматическое выписывание квитанций без учета конкретной ситуации является нарушением. По мнению PTAC, недопустимо автоматически начислять договорной штраф сразу после истечения пятиминутного срока без оценки конкретных обстоятельств и действий потребителя.

Водителям рекомендуют сохранять бдительность при въезде на любой платный объект. Дорожные знаки и тарифные щиты стоит изучать заранее. Также важно вовремя оплатить стоянку, проверить введенный номер машины и сразу фиксировать любые сбои в приложении или терминале. Чеки, скриншоты и фотографии помогут оспорить незаконное взыскание. При получении необоснованного штрафа нужно сразу отправлять оператору мотивированную претензию с приложенными доказательствами.