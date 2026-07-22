Жителей Муцениеки встревожила неожиданная картина в местном лесу: в понедельник там были замечены палатка, гриль и несколько мигрантов, что создало впечатление, будто устроен лагерь для более длительного пребывания. О произошедшем была проинформирована муниципальная полиция Ропажского края, которая, прибыв на место происшествия, выяснила, что там находятся шестеро мужчин, ушедших из центра размещения просителей убежища в Алуксне.

С программой 360 Ziņās связались жители Муцениеки, которые в понедельник заметили в местном лесу нескольких мигрантов. Местные жители указывают, что этот лес ежедневно используют грибники, владельцы собак и семьи с детьми, поэтому неожиданное появление лагеря вызвало опасения за безопасность.

О ситуации была проинформирована муниципальная полиция Ропажского края, которая выехала на место происшествия. Изначально в лесу были замечены четыре человека, однако в ходе проверки выяснилось, что в палатке находятся еще двое.

«Во время осмотра были замечены четыре человека, которые сидели в лесу. Была установлена палатка, заготовлены дрова и обустроен лагерь, что создавало впечатление, что люди планируют находиться здесь длительное время», — рассказывает руководитель отдела коммуникации и маркетинга самоуправления Ропажского края Даце Салная.

При проверке данных лиц было установлено, что все шестеро мужчин ушли из центра размещения просителей убежища в Алуксне.

«Было установлено, что все шестеро мужчин ушли из центра размещения просителей убежища в Алуксне. Муниципальная полиция связалась с центром в Алуксне, сообщив, что их жители найдены в лесу Ропажского края», — указывает Салная.

Тем временем сами мигранты позже связались в социальных сетях с автором фото и видео, пояснив, что прибыли в лес Муцениеки лишь отдохнуть и планировали находиться там только один день.