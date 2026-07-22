Сильные дожди, обрушившиеся на Талсинский край, привели к масштабным разрушениям. На мельничном озере Дурсупе прорвало часть дамбы, мощный поток воды размыл местные дороги и разрушил участок региональной автодороги P128, соединяющей Талси с Юрмалой. Движение по ней остается закрытым, а сроки восстановления пока не называются.

Необычная картина привлекла десятки посетителей. К месту прорыва дамбы вчера приезжали жители из разных районов, чтобы увидеть последствия стихии своими глазами. Местные уже шутят, что их «маленькая Вентас-румба» собрала больше зрителей, чем знаменитый водопад в Кулдиге, сообщают Новости ТВ3.

Однако сами жители признают, что повод для такого интереса совсем не радостный.

«Что-то подобное было очень давно, но не настолько серьезно. Тогда тоже были разрушения, но дорогу не прорвало. Если оценивать по десятибалльной шкале, то это все десять», — рассказал местный житель Зигмунд.

Всего за несколько часов в районе выпала месячная норма осадков. Озеро Дурсупе переполнилось, а уровень воды поднялся настолько быстро, что не выдержала дамба.

По словам местных жителей, дополнительную роль могли сыграть плавучие острова — редкие природные образования, которыми известно озеро. Предполагается, что они заблокировали шлюзы, из-за чего поток воды резко усилился.

«Большие островки приплывали сюда, словно проходили через мясорубку, а потом их унесло. Жалко озеро. Мне кажется, вся рыба уже уплыла в море», — рассказала местная жительница Эвия.

После прорыва дамбы вода буквально вымыла участок региональной дороги P128, соединяющей Талси с Юрмалой. Кроме того, повреждения получили муниципальные дороги, которыми ежедневно пользуются местные жители и фермеры.

Председатель Талсинской краевой думы Ансис Берзиньш подчеркнул, что, несмотря на масштаб разрушений, удалось избежать самого тяжелого сценария.

«Люди напрямую не пострадали — это самое главное. Никто не оказался отрезанным от внешнего мира. Были опасения, что ночью может понадобиться эвакуация, но необходимости в этом не возникло», — отметил он.

Во время размыва почвы вода также вынесла на поверхность боеприпас времен Второй мировой войны. О находке сообщили в Государственную полицию.

Некоторые местные жители считают, что ночью экстренные службы могли отреагировать быстрее. По их словам, сначала ситуацию пытались спасти сами жители, собравшиеся с лопатами после сообщений в местных чатах.

В самоуправлении, однако, отмечают, что при таком объеме осадков предотвратить разрушения было практически невозможно.

В компании «Latvijas Valsts ceļi» предупреждают, что дорога P128 останется закрытой еще как минимум несколько дней. Повреждения оказались настолько серьезными, что устранить их обычными методами содержания дорог невозможно. Сейчас инженеры разрабатывают решение, которое позволит как можно быстрее восстановить хотя бы временное движение.

Тем временем Талсинская комиссия по гражданской обороне начала полную оценку ущерба. Она должна завершиться в течение недели. Власти не исключают, что для восстановления инфраструктуры краю понадобится финансовая помощь правительства.

Последствия ливней показали, насколько быстро экстремальные погодные явления могут вывести из строя важную инфраструктуру и изменить жизнь целого региона.