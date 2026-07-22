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Поезда на линии Тукумс задерживаются: движение остановлено из-за упавшего дерева 0 232

Наша Латвия
Дата публикации: 22.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: контактная сеть железной дороги, дерево на путях

Иллюстративное фото.

ФОТО: BB.LV/AI

Утром в среду движение поездов на участке Кемери — Тукумс было временно остановлено после того, как дерево упало на контактную сеть и повредило железнодорожную инфраструктуру. Пассажирам следует учитывать возможные задержки.

Как сообщили в компании «Latvijas dzelzceļš» (LDz), происшествие произошло незадолго до 7:00 на Тукумсской линии.

Упавшее дерево повредило провода контактной сети, из-за чего движение поездов на участке Кемери — Тукумс пришлось полностью остановить.

По предварительной оценке LDz, восстановительные работы займут около двух часов. Специалисты уже приступили к устранению повреждений и восстановлению движения.

Пассажирский железнодорожный перевозчик Vivi предупреждает, что из-за повреждения инфраструктуры поезда на линии Тукумс следуют с задержками. Пассажирам рекомендуется заранее проверять актуальное расписание перед поездкой.

Инцидент произошел после периода сильных дождей и ветра, которые в последние дни привели к падению деревьев и повреждениям инфраструктуры в разных регионах Латвии.

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#поезда #происшествие #железная дорога #погода #Латвия #транспорт #инфраструктура
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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