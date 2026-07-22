Иллюстративное фото.
Утром в среду движение поездов на участке Кемери — Тукумс было временно остановлено после того, как дерево упало на контактную сеть и повредило железнодорожную инфраструктуру. Пассажирам следует учитывать возможные задержки.
Как сообщили в компании «Latvijas dzelzceļš» (LDz), происшествие произошло незадолго до 7:00 на Тукумсской линии.
Упавшее дерево повредило провода контактной сети, из-за чего движение поездов на участке Кемери — Тукумс пришлось полностью остановить.
По предварительной оценке LDz, восстановительные работы займут около двух часов. Специалисты уже приступили к устранению повреждений и восстановлению движения.
Пассажирский железнодорожный перевозчик Vivi предупреждает, что из-за повреждения инфраструктуры поезда на линии Тукумс следуют с задержками. Пассажирам рекомендуется заранее проверять актуальное расписание перед поездкой.
Инцидент произошел после периода сильных дождей и ветра, которые в последние дни привели к падению деревьев и повреждениям инфраструктуры в разных регионах Латвии.
⚠️Tukuma līnijā, posmā Ķemeri–Tukums, uz kontakttīkla vadiem ir nokritis koks, bojājot dzelzceļa infrastruktūru, tādēļ vilcienu kustība šajā posmā ir slēgta!— Latvijas dzelzceļš (@VAS_LDz) July 22, 2026
LDz speciālisti strādā, lai pēc iespējas ātri novāktu kritušo koku un novērstu bojājumus. Prognozētais bojājumu… pic.twitter.com/Gz1UZuJwsd
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