Утром в среду движение поездов на участке Кемери — Тукумс было временно остановлено после того, как дерево упало на контактную сеть и повредило железнодорожную инфраструктуру. Пассажирам следует учитывать возможные задержки.

Как сообщили в компании «Latvijas dzelzceļš» (LDz), происшествие произошло незадолго до 7:00 на Тукумсской линии.

Упавшее дерево повредило провода контактной сети, из-за чего движение поездов на участке Кемери — Тукумс пришлось полностью остановить.

По предварительной оценке LDz, восстановительные работы займут около двух часов. Специалисты уже приступили к устранению повреждений и восстановлению движения.

Пассажирский железнодорожный перевозчик Vivi предупреждает, что из-за повреждения инфраструктуры поезда на линии Тукумс следуют с задержками. Пассажирам рекомендуется заранее проверять актуальное расписание перед поездкой.

Инцидент произошел после периода сильных дождей и ветра, которые в последние дни привели к падению деревьев и повреждениям инфраструктуры в разных регионах Латвии.