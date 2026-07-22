В четверг ночью и днем на большей части Курземе продолжатся дожди, местами ожидаются ливни и гроза, прогнозируют синоптики. Наибольшее количество осадков выпадет в Кулдигском крае, Южно-Курземском крае и Лиепае.

В центральной и восточной части Латвии в ближайшие сутки местами пройдет кратковременный дождь. По всей стране будет облачно, ночью местами образуется туман. Будет дуть слабый ветер.

Температура воздуха ночью опустится до +8...+14 градусов, днем поднимется до +16...+21 градуса.

В Риге небо снова затянется облаками, однако днем сквозь облака выглянет солнце. Возможен кратковременный дождь. Ожидается слабый ветер и безветрие. Температура воздуха составит +14 градусов ночью и +19 градусов во второй половине дня.