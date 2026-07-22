Беременных женщин и молодых матерей, оказавшихся в отчаянной ситуации, призывают сначала обратиться за психологической поддержкой, а уже потом принимать решение отказаться от ребенка.

У всех беби-боксов (спасательных колыбелей) в Латвии установили новые информационные плакаты с номером государственного круглосуточного кризисного телефона 116123. Об этом сообщили организаторы проекта «Беби-бокс — место для спасения жизни ребенка».

Беби-бокс — это специально оборудованное место, где родители могут анонимно оставить новорожденного, если по каким-либо причинам не могут о нем заботиться. Такие пункты не оснащены видеонаблюдением и не охраняются, что гарантирует полную анонимность.

Организаторы проекта подчеркивают, что главная цель — не использование беби-боксов, а предотвращение подобных ситуаций. Поэтому беременных женщин и молодых матерей, столкнувшихся с тяжелыми жизненными обстоятельствами, призывают прежде всего обратиться за помощью по телефону 116123, где специалисты кризисного и консультационного центра Skalbes оказывают психологическую поддержку и помогают найти выход из сложной ситуации.

Необходимость обновить плакаты возникла из-за того, что размещенная ранее информация о телефонах поддержки устарела. В июле все указатели заменили, оставив единый государственный кризисный номер.

По словам руководителей проекта Лауры Звирбуле и Эдите Каньепаи-Ванаги, к решению оставить ребенка в беби-боксе людей должны подталкивать только самые крайние обстоятельства. Женщин призывают не оставаться один на один с проблемами, связанными с насилием, зависимостями, бедностью, отсутствием жилья, эмоциональным истощением или другими жизненными трудностями.

С 2009 года в Латвии открыто восемь беби-боксов — в Риге, Елгаве, Валмиере, Резекне, Даугавпилсе, Вентспилсе, Лиепае и Мадоне. Сейчас беби-бокс в Резекне временно закрыт из-за ремонта больницы, однако его работу планируют возобновить в ближайшее время.

После того как младенца помещают в беби-бокс, ему сразу оказывают медицинскую помощь. О случившемся уведомляют сиротский суд и Государственную полицию, которая проверяет, не числится ли ребенок в розыске.

Если у младенца нет телесных повреждений, рядом не оставлены документы, позволяющие установить личность родителей, а сам ребенок не объявлен в розыск, человека, оставившего его в беби-боксе, не разыскивают.

Если родители не установлены, ребенку присваивается статус найденного, после чего начинается процедура усыновления. Министерство благосостояния связывается с семьей, ожидающей возможности усыновить младенца, и при ее согласии ребенок может попасть в новую семью примерно через десять дней после помещения в беби-бокс.

В течение первых шести месяцев ребенок находится под предыновительным наблюдением. В это время сиротский суд оценивает отношения между ребенком и приемной семьей, после чего принимается окончательное решение об усыновлении. Если биологические родители передумают, они должны как можно скорее обратиться в сиротский суд.

Организаторы проекта напоминают, что беби-бокс — это крайняя мера, предназначенная для спасения жизни ребенка. Их главная задача — сделать так, чтобы женщины в кризисной ситуации вовремя получали помощь и поддержку, а необходимость оставлять младенца возникала как можно реже.