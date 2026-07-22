Свежая статистика по временным и постоянным видам на жительство, размещенная на сайте Управления по вопросам гражданства и миграции, вызвала бурную реакцию. На портале Pietiek.com публицист Харалд Браун анализирует динамику миграционных потоков, сравнивая показатели 2015 года с текущими цифрами.Цифры вызывают серьезные опасения у эксперта. За прошедшее десятилетие приток иностранцев в страну увеличился в разы.

«Если раньше ты даже не знал, кто такие индийцы вообще, а черных видел в центре Риги раз в год, то сейчас они повсюду - в общественном транспорте, в магазинах, на каждом углу улицы, в парках, на городских праздниках. От них уже нигде нет покоя. Они известны тем, что готовят кебабы в антисанитарных условиях, ездят на разбитых автомобилях с номерными знаками других стран, пристают к латвийским женщинам и несовершеннолетним девочкам, а также играют в «латвийской» сборной по крикету, в которой нет ни одного гражданина Латвии, и т. д.» - пишет автор.

Статистика демонстрирует стремительный рост сообществ из определенных регионов мира. Всего 11 лет назад в стране находились 324 гражданина Индии. Сегодня их количество превышает 6 тысяч человек, что означает двадцатикратный рост. Аналогичный скачок наблюдается среди приезжих из Шри-Ланки и Вьетнама.

![foto1-25-1 (1).webp](https://bb.lv/storage/upload/foto1-25-1 (1).webp)

«Ещё в десятки раз выросло число шриланкийцев и вьетнамцев, которых можно ежедневно наблюдать в центре Риги. Я уже говорил: если кто-то живет в пригороде Латвии и не был в центре Риги где-то десять лет, этот человек был бы потрясен, увидев, во что превратилась Рига» - отмечается в материале.

Изменения затрагивают и социальную сферу. Автор обращает внимание на структуру личных отношений и демографические последствия.

«Если поделиться личными наблюдениями, то следует также сказать, что почти в 100% случаев именно женщины выбирают себе партнеров из стран третьего мира. Если можно увидеть десятки женщин, гуляющих с афроамериканцами и индийцами, то латвийские мужчины с иммигрантками не гуляют. Достаточно часто можно увидеть и «новых латышей», рожденных от латвийских женщин и иммигрантов, которые скоро будут учиться в школах и ходить в детские сады вместе с нашими детьми» - указывает Браун.

Сложение нескольких факторов рисует тревожную картину. Падение рождаемости в два раза за 10 лет накладывается на старение населения и приток приезжих.

«Если принять во внимание старение общества, падение рождаемости вдвое за последние десять лет и массовую иммиграцию, становится ясно, что будущее Латвии не будет латышским. Это факт, а не мнение. Не проходит и дня, чтобы я не читал о том, что закроют очередную сельскую школу или различные социальные центры в регионах. И правительство не стесняется продолжать притворяться, будто демография является приоритетом. Латвия только что снова заняла 3,5 миллиарда евро на оборону. А на демографию - ноль. Да, приоритет очень хорошо виден!» - резюмирует колумнист.

Экономическая составляющая играет ключевую роль в происходящем. Бизнес заинтересован в дешевой рабочей силе, а образовательный сектор привлекает иностранных студентов.

«Необходимо помнить, что это, на мой взгляд, уничтожение Латвии - тоже бизнес. Начиная с фирм, которые нанимают индийцев, Wolt/Bolt, которые предоставляют работу сотням иммигрантов, и заканчивая университетами, для которых иммигранты - это «жизнь, пришедшая в наши города». И не забудем о секторе ресторанов и кафе, который рухнет, если не будет Раджеша, готового доставлять еду из заведений за 2 евро латышским Байбиням» - подводит итог автор.