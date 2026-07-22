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В Латвии хотят изменить систему больничных: что предлагают семейные врачи 2 221

Наша Латвия
Дата публикации: 22.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Ноги женщины
ФОТО: Unsplash

Латвийская ассоциация семейных врачей предлагает обсудить введение частичной нетрудоспособности. Идея заключается в том, чтобы люди с длительными заболеваниями могли постепенно возвращаться к работе, не теряя права на больничный.

Сейчас в Латвии действует принцип «все или ничего»: человек либо полностью трудоспособен, либо полностью находится на больничном. Совмещать частичную занятость с периодом нетрудоспособности действующая система не позволяет, пишут общественные СМИ.

Глава Латвийской ассоциации семейных врачей Алисе Никмане-Айшпуре считает, что такой подход не всегда отвечает интересам пациентов. По ее словам, после тяжелых заболеваний или травм многие способны постепенно увеличивать нагрузку, но не готовы сразу вернуться к работе на полный день.

В качестве примера она приводит ситуацию, когда человек после длительного лечения сначала может работать один день в неделю, а затем по мере восстановления постепенно увеличивать объем работы. Такой подход, по мнению семейных врачей, помог бы пациентам быстрее вернуться к привычной жизни и при этом не навредить здоровью.

Это особенно актуально для людей, которым требуется длительная реабилитация, например после тяжелых травм или онкологических заболеваний. Многие стремятся выйти на работу раньше времени из-за финансовых причин, однако это может замедлить восстановление и привести к ухудшению состояния.

По мнению Никмане-Айшпуре, введение частичной нетрудоспособности должно сопровождаться и большей доступностью реабилитации, включая услуги физиотерапевтов. Это позволило бы пациентам совмещать лечение с постепенным возвращением к профессиональной деятельности.

Идею в целом поддерживают и работодатели, хотя отмечают возможные сложности. Генеральный директор Латвийской конфедерации работодателей Каспарс Горкшс заявил, что главной проблемой может стать организация рабочего процесса, поскольку работодателям придется искать замену сотруднику на оставшуюся часть рабочего времени.

При этом подобная система уже применяется в некоторых странах Европы. По словам Горкшса, при изучении международного опыта были рассмотрены Финляндия и Швеция, где вопросы частичной занятости во время больничного обычно решаются по соглашению между работником и работодателем.

Пока речь идет лишь о предложении начать общественную дискуссию. Однако если идея получит развитие, система больничных в Латвии может стать более гибкой как для работников, так и для работодателей.

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#здравоохранение #медицина #Латвия #Европа #больничный #семейные врачи
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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