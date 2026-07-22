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В Риге открыли второй мурал на стене дома за пару дней. Где на этот раз? (фото) 0 20

Наша Латвия
Дата публикации: 22.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Мурал на сетен дома в Риге
ФОТО: LETA

Во дворе Агенскалнского рынка появился новый масштабный мурал, который уже стал одной из самых заметных художественных работ района. Его автор — известный латвийский художник Эрик Цауне — посвятил произведение атмосфере встреч, общения и совместных праздников.

Новая настенная роспись размещена на фасаде здания напротив Агенскалнского рынка и стала подарком району и городской среде Риги. Об этом сообщили представители рынка.

В центре композиции изображен стол после праздника — с посудой, бокалами и остатками трапезы. По замыслу автора, эта сцена символизирует след, который оставляют совместные встречи, разговоры и моменты, проведенные вместе.

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Эрик Цауне — уроженец Агенскалнса и один из самых известных в Латвии авторов масштабных фасадных росписей. Особенно хорошо жителям района знаком его знаменитый мурал с котом Персиком на улице Нометню, который за последние годы стал одним из неофициальных символов Агенскалнса.

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Новая работа также тесно связана с местной историей и атмосферой рынка. По словам представителей Агенскалнского рынка, идея украсить именно эту стену произведением искусства существовала уже давно.

Для самого художника этот проект стал самым большим авторским произведением на сегодняшний день. Мурал был создан всего за одну ночь и три дня.

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Авторы отмечают, что изображенный после праздника стол — это не сцена окончания застолья, а символ удавшейся встречи. Он напоминает о людях, которые были вместе, разговаривали, отмечали важные события и создавали общие воспоминания.

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За последние годы Агенскалнский рынок превратился не только в место торговли, но и в одну из культурных площадок Риги. Новый мурал продолжает эту идею, превращая обычную городскую стену в еще одну точку притяжения для жителей района и туристов.

Напомним, на днях в Саркандаугаве появился первый мурал нового фестиваля, который станет ежегодной традицией Риги. Посмотреть фото можно здесь>>

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#Рига #туризм #Латвия #искусство #культура #художник
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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