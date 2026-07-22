«Правда ли, что полиция проверяет документы у всех посетителей посольства России в Риге? Годится ли паспорт РФ? И что будет если у человека нет документов? Как его накажут?

И что полиция будет делать с собранными данными? Могут ли они (данные) использоваться для последующих санкций против человека?»

Отвечает заместитель руководителя отдела по связям с общественностью Государственной полиции Илзе Юревица:

– Государственная полиция Латвии на постоянной основе обеспечивает общественный порядок и несёт службу у ряда иностранных дипломатических представительств, расположенных в Латвии, в том числе у посольства Российской Федерации.

В дополнение к уже действующим мерам безопасности с 1 июля с.г. на сотрудников Государственной полиции возложена обязанность также проверять документы, удостоверяющие личность, у всех лиц, посещающих указанное дипломатическое представительство. Данный порядок введён в соответствии с принципом взаимности, поскольку Российская Федерация на своей территории применяет аналогичные меры контроля в отношении посетителей посольства Латвийской Республики.

Если человек предъявляет действительный документ, удостоверяющий личность, выданный иностранным государством (Российской Федерацией), такой документ признаётся действительным и на территории Латвийской Республики. Как и при любой другой проверке личности, если человек отказывается сотрудничать с сотрудниками полиции, скрывает свою личность либо уклоняется от предъявления документа, удостоверяющего личность, Государственная полиция вправе, в соответствии со статьей 71 Закона об административной ответственности, временно задержать такого человека для установления его личности.

_P.S. Вопрос «Что полиция будет делать с собранными данными посетителей посольства РФ?» остался без ответа. _