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Входной билет в магазин? Жители Латвии спорят о сумме, без которой за продуктами лучше не идти 0 133

Наша Латвия
Дата публикации: 22.07.2026
Latvijas Avīze
Изображение к статье: покупатель с тележкой

В соцсети Threads разгорелась дискуссия после того, как пользователь Элмарс задал вопрос: неужели в Латвии за самый обычный поход в продуктовый магазин уже приходится платить почти 50 евро?

Многие комментаторы признались, что такая сумма давно стала привычной. По их словам, даже если зайти в магазин только за хлебом, молоком и творогом, на кассе легко набегает 15–20 евро, а полноценная закупка продуктов обходится уже в 50–100 евро.

Особенно ощутимыми расходы называют семьи с детьми. Некоторые отмечают, что 50 евро хватает лишь на несколько дней, а жители регионов утверждают, что жизнь за пределами Риги вовсе не дешевле: без 30–40 евро в магазин идти практически бессмысленно.

Впрочем, нашлись и те, кто считает, что многое зависит от планирования покупок. По их мнению, можно существенно сэкономить, если заранее составлять список, избегать спонтанных покупок и отказаться от алкоголя и других необязательных товаров.

К обсуждению подключились и живущие за границей. Одни считают латвийские цены вполне умеренными по сравнению с США, другие отмечают, что стоимость продуктов сегодня сопоставима со многими странами Евросоюза.

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#цены #Латвия #продукты #социальные сети #экономика
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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