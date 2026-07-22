В соцсети Threads разгорелась дискуссия после того, как пользователь Элмарс задал вопрос: неужели в Латвии за самый обычный поход в продуктовый магазин уже приходится платить почти 50 евро?

Многие комментаторы признались, что такая сумма давно стала привычной. По их словам, даже если зайти в магазин только за хлебом, молоком и творогом, на кассе легко набегает 15–20 евро, а полноценная закупка продуктов обходится уже в 50–100 евро.

Особенно ощутимыми расходы называют семьи с детьми. Некоторые отмечают, что 50 евро хватает лишь на несколько дней, а жители регионов утверждают, что жизнь за пределами Риги вовсе не дешевле: без 30–40 евро в магазин идти практически бессмысленно.

Впрочем, нашлись и те, кто считает, что многое зависит от планирования покупок. По их мнению, можно существенно сэкономить, если заранее составлять список, избегать спонтанных покупок и отказаться от алкоголя и других необязательных товаров.

К обсуждению подключились и живущие за границей. Одни считают латвийские цены вполне умеренными по сравнению с США, другие отмечают, что стоимость продуктов сегодня сопоставима со многими странами Евросоюза.