Министерство внутренних дел предлагает упростить переоборудование подвалов и других помещений в убежища гражданской обороны. Планируется сократить бюрократические процедуры, разработать типовые проекты и до конца 2029 года оборудовать не менее 500 объектов.

На этой неделе правительство рассмотрело подготовленный МВД доклад, посвященный созданию убежищ третьей категории. Речь идет о самых простых защитных сооружениях, которые предназначены для укрытия людей от ударной волны и осколков во время чрезвычайных ситуаций, пишет Latvijas Avīze.

Чтобы ускорить переоборудование зданий, министерство предлагает упростить строительные процедуры. В частности, строительный надзор предлагается делать обязательным только в тех случаях, когда работы требуют оформления пояснительной записки или получения разрешения на строительство. Это, по мнению авторов инициативы, позволит быстрее приспосабливать уже существующие помещения.

Еще одно предложение касается разработки типовых проектов убежищ. Использование готовых технических решений должно сократить сроки подготовки и облегчить реализацию проектов в разных самоуправлениях.

На реализацию программы предусмотрено более 26,1 млн евро. Из этой суммы около 22,2 млн евро планируется выделить из Европейского фонда регионального развития, еще не менее 3,9 млн евро должны обеспечить государственный и муниципальные бюджеты.

Согласно планам, эти средства позволят к 31 декабря 2029 года переоборудовать и оснастить не менее 500 убежищ, предназначенных для защиты населения от последствий взрывов.

Несмотря на активное обсуждение темы гражданской обороны, реальные темпы создания убежищ пока остаются невысокими. Среди основных причин называют недостаточное финансирование, затянувшиеся процедуры закупок, а также отсутствие четкого механизма поддержки владельцев частных зданий, которые могли бы оборудовать убежища на своей территории.

Именно устранение этих препятствий должно стать одной из главных задач нового плана, подготовленного Министерством внутренних дел.