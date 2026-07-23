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Бактериальный ожог обнаружен в Царникаве: специалисты предупреждают о риске новых вспышек 0 1120

Наша Латвия
Дата публикации: 23.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Бактериальный ожог
ФОТО: пресс-фото

В Латвии в этом году подтвержден первый случай бактериального ожога — опасного карантинного заболевания плодовых деревьев. Очаг обнаружен в приусадебном саду в Царникаве Адажского края, недалеко от места, где инфекцию выявили год назад.

По данным Государственной службы защиты растений (ГСЗР), заболевание было подтверждено в одном из 134 образцов, исследованных с начала сезона. До 15 июля специалисты провели около 435 проверок по всей стране.

Обследования проходили в приусадебных садах, питомниках растений, парках, зеленых насаждениях, а также в районах, где заболевание уже выявлялось ранее. Кроме того, в этом году жители стали активнее сообщать о подозрительных признаках на растениях — по таким обращениям проведено десять дополнительных проверок.

Пока подтвержден только один случай заболевания. Аналогичная ситуация наблюдалась и к середине июля прошлого года. Тогда до конца сезона в стране было зарегистрировано пять очагов — это оказался самый низкий показатель с 2017 года.

Однако специалисты предупреждают, что расслабляться рано. Теплая и влажная погода создает благоприятные условия для распространения инфекции, поэтому до конца августа могут появиться новые очаги.

Бактериальный ожог поражает многие плодовые и декоративные растения. В группу риска входят яблони, груши, айва, боярышник, рябина, ирга, кизильник и некоторые другие виды. Заболевание способно быстро распространяться и представляет серьезную угрозу для садов и питомников.

В начале сезона в Латвии насчитывалось 37 действующих очагов бактериального ожога — это территории, где заболевание обнаруживали в течение двух предыдущих лет. Вокруг каждого такого места создана трехкилометровая буферная зона, где регулярно проводятся проверки.

При обнаружении характерных признаков болезни инспекторы ГСЗР отбирают образцы для лабораторного анализа. Владельцев садов призывают допускать специалистов к обследованию участков и сообщать о подозрительных симптомах. Тем, кто выполняет предписанные фитосанитарные мероприятия, доступна государственная компенсация.

Мониторинг бактериального ожога в Латвии продолжается, а новые результаты проверок будут появляться в течение всего сезона.

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#Латвия #карантин
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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