В четверг Сейм принял поправки к закону об административных территориях и населенных пунктах, предусматривающие присвоение Царникаве статуса города.

Закон рассматривался в срочном порядке и вступит в силу 22 августа. В этот день в Царникаве пройдет традиционный Праздник миноги.

Депутаты поддержали разработанный комиссией Сейма по государственному управлению и делам самоуправлений альтернативный законопроект. Первоначально инициативу внесли спикер Сейма Дайга Миериня (СЗК), Олег Буров ("Честь служить Риге"), Ингмар Лидака ("Объединенный список"), Харий Рокпелнис (СЗК), Янис Грасбергс (Национальное объединение), Инара Мурниеце (Национальное объединение), Раймонд Чударс ("Новое Единство") и Андрей Целяпитерс.

Как ранее пояснила на заседании комиссии одна из инициаторов законопроекта, бывший председатель думы Царникавского края, а ныне спикер Сейма Дайга Миериня, идея присвоить Царникаве статус города обсуждается уже более десяти лет. По ее словам, Царникава является крупнейшим поселком Латвии и соответствует установленному законом критерию, поскольку в нем проживает более 5 тыс. постоянных жителей.

Согласно аннотации к законопроекту, по численности населения, уровню развития инфраструктуры, доступности услуг и своему значению в Адажском крае Царникава уже фактически соответствует статусу города.

Авторы поправок отмечают, что действующая процедура присвоения статуса города оказалась чрезмерно сложной, длительной и затратной, поскольку требует проведения землеустроительных работ, уточнения границ и выполнения других формальных требований, не связанных напрямую с присвоением статуса.

В связи с этим поправки предусматривают присвоение Царникаве статуса города непосредственно законом. По мнению авторов, это позволит избежать излишней административной нагрузки, правовой неопределенности и необоснованных расходов, одновременно закрепив статус населенного пункта, соответствующий его фактическому развитию.