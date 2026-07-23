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Четыре бронзы в Шанхае и полный комплект наград в Вильнюсе: успех латвийских школьников на международных олимпиадах 0 128

Наша Латвия
Дата публикации: 23.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Олимпиада по математике

ChatGPT

Латвийские школьники успешно выступили сразу на двух престижных международных олимпиадах, завоевав медали по математике и биологии. Особенно успешной стала Международная математическая олимпиада, где команда страны показала лучший результат почти за три десятилетия.

На Международной математической олимпиаде, прошедшей в Шанхае (Китай), сборная Латвии завоевала четыре бронзовые медали и одну почетную грамоту. Как сообщили в Государственном агентстве развития образования (VIAA), это лучший результат латвийской команды с 1998 года.

Бронзовыми призерами стали Эрикс Ариелс Шулзингерс из Елгавской технологической средней школы, Петерс Швабс из Международной школы науки и технологий РТУ, а также ученики Рижской государственной 1-й гимназии Диана Стецка и Лука Владимировс. Почетную грамоту получил ученик той же гимназии Густавс Гританс. В состав команды также входил Рейнис Барткевичс.

Еще одним историческим достижением стало то, что впервые в официальный комплект заданий Международной математической олимпиады было включено задание, разработанное руководителем латвийской команды Альфредом Сарочинским.

В этом году в олимпиаде участвовали 666 школьников из 117 стран, которым предстояло решить шесть сложных задач по алгебре, геометрии, теории чисел и комбинаторике.

Не менее успешно латвийские школьники выступили и на Всемирной олимпиаде по биологии, проходившей в Вильнюсе. Все четыре участника сборной Латвии завоевали награды.

Серебряную медаль получил Эмилс Герхардс Берзиньш из Цесисской государственной гимназии. Бронзовыми призерами стали Лаума Апине из Рижской государственной 1-й гимназии, Аманда Мосане из Лиепайской государственной гимназии и Эвита Мартинсоне из Сигулдской государственной гимназии.

Во время биологической олимпиады участники выполняли как теоретические, так и практические задания по различным разделам биологии.

Успешное выступление латвийских школьников на международных олимпиадах подтверждает высокий уровень подготовки молодых талантов и стало одним из самых успешных результатов страны на мировых интеллектуальных соревнованиях за последние годы.

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#образование #награды #Вильнюс #биология #успех
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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