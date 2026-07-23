Министерство юстиции Латвии предлагает изменить порядок защиты прав собственников недвижимости. Если из-за введенных государством ограничений человек фактически лишится возможности пользоваться своим имуществом, он сможет потребовать его отчуждения с выплатой компенсации.

Подготовленные поправки вводят понятие фактического отчуждения имущества. Речь идет о ситуациях, когда формально право собственности сохраняется, но пользоваться недвижимостью по ее назначению становится невозможно или это право оказывается существенно ограничено.

По мнению министерства, к таким случаям могут относиться ситуации, когда собственник лишен доступа к своему имуществу, объект больше невозможно использовать по назначению, его стоимость значительно и необратимо снизилась либо недвижимость была уничтожена, снесена или перестроена без официальной процедуры отчуждения.

При этом сам факт введения отдельных ограничений автоматически не будет считаться основанием для компенсации. Например, запрет на строительство или установление охранной зоны сами по себе не означают фактического отчуждения. Решение будет приниматься только после оценки совокупного влияния всех ограничений в каждом конкретном случае.

Это означает, что механизм рассчитан не на любые неудобства для собственников, а только на исключительные ситуации, когда ограничения по своим последствиям становятся сопоставимы с изъятием имущества.

Если уполномоченное учреждение признает, что имущество фактически отчуждено, оно должно будет в течение шести месяцев начать процедуру его официального отчуждения для общественных нужд.

При расчете компенсации предлагается не учитывать снижение стоимости недвижимости, вызванное именно теми ограничениями, которые привели к фактическому отчуждению. Таким образом собственник не окажется в ситуации, когда компенсация рассчитывается уже исходя из искусственно уменьшившейся стоимости объекта.

Если государственное учреждение откажется признать факт фактического отчуждения, владелец сможет обратиться в суд. В случаях, когда будет неясно, какой орган должен рассматривать заявление, вопрос о компетенции при необходимости будет решать Кабинет министров.

В Министерстве юстиции подчеркивают, что сейчас подобных случаев немного. Законопроект не связан с массовой проблемой, а призван заранее создать понятный механизм защиты прав собственников и сократить необходимость решать такие споры исключительно через суд.