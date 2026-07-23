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Ливни разрушили дороги в Вентспилсском крае: самоуправление просит 50 тысяч евро на ремонт 1 115

Наша Латвия
Дата публикации: 23.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Перекрытая дорога
ФОТО: LETA

Вентспилсский край намерен обратиться к государству за финансовой помощью для ликвидации последствий сильных ливней. Самоуправление просит выделить 50 тыс. евро из средств на непредвиденные случаи для восстановления муниципальных дорог, серьезно пострадавших после непогоды.

Как сообщили в самоуправлении, соответствующее обращение уже подготовлено и будет направлено в Министерство умного управления и регионального развития.

По данным муниципалитета, менее чем за 12 часов на этой неделе выпало около 80 миллиметров осадков. Такой объем дождя привел к серьезным повреждениям четырех муниципальных дорог в Попской и Пузской волостях.

Пострадали дороги Спинни—Яундобеи, Лиесупес—Крацес, Мазлею и Стикли—Усма. На отдельных участках дорожное покрытие оказалось размыто, а местами дороги были полностью разрушены.

После обследования дорожной сети специалисты установили, что дорога Лиесупес—Крацес разрушена полностью. На дороге Стикли—Усма повреждена часть полотна, а на участке Спинни—Яундобеи сильным потоком воды была размыта водопропускная труба.

В самоуправлении считают, что собственных средств для устранения последствий стихии недостаточно, поэтому рассчитывают на поддержку государства из резервного фонда для непредвиденных расходов.

Вентспилсский край стал не единственным муниципалитетом Курземе, столкнувшимся с масштабным ущербом после проливных дождей. Ранее власти Талсинского края оценили стоимость восстановления поврежденных дорог примерно в 500 тыс. евро и также заявили о необходимости государственной помощи.

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#катастрофа #погода #наводнение #ремонт дорог
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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