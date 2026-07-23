С приближением нового учебного года в социальных сетях вновь разгорелась дискуссия о подарках учителям. Достаточно ли 1 сентября цветов? Нужны ли общие подарки? И в какой момент благодарность учителю превращается в неудобную обязанность для родителей, спрашивает Nasha.lv со ссылкой на портал La.lv.

Одна пользовательница социальной сети «Threads» задаёт довольно прямой вопрос: почему учителям вообще нужно дарить подарки перед началом учебного года? Она иронично спрашивает, не является ли это надеждой на то, что ребёнку будут уделять больше внимания, или верой в то, что после получения подарка учитель станет лучше выполнять свою работу. Для сравнения она приводит водителя автобуса, которому ведь не дарят цветы за то, что он нормально ведёт автобус и не врезается в стену.

В разделе комментариев быстро становится ясно, что эта тема не оставляет равнодушными многих родителей, учителей и даже бывших учеников. Одни считают, что 1 сентября уместны цветы, а не дорогие подарки.

Другие напоминают, что никто ведь не заставляет дарить — если не хочется, этого можно не делать. Третьи считают, что проблема начинается в тот момент, когда в родительских чатах появляются идеи о совместных подарочных картах, посещениях SPA или других более дорогих подарках.

Одна комментаторша пишет, что 1 сентября дети с цветами в руках выглядят красиво и торжественно — словно идут на свидание со своей школой. По её мнению, цветы создают праздничное настроение самим ученикам, родителям и учителям.

Однако другим эта традиция кажется чрезмерной. Кто-то в комментариях отмечает: если учителям 1 сентября дарят цветы, то дарят ли учителя 31 мая цветы родителям за то, что дети три месяца будут сидеть дома, а не в школе?

В дискуссию включаются и учителя. Некоторые из них подчёркивают, что не просят и не ждут подарков. Одна учительница в комментариях прямо пишет: дарить не нужно, не надо дарить, и она просит этого не делать. Другая добавляет, что нормальный учитель не станет оценивать ребёнка иначе только потому, что он не принёс цветы.

Ещё одна педагог подчёркивает, что не знает ни одного учителя, который отмечал бы, какой ребёнок принёс цветы, а какой нет, чтобы потом учитывать это при выставлении оценок. По её опыту, учителя гораздо больше радуются рисунку, какому-нибудь небольшому угощению или просто искреннему жесту, чем дорогим подаркам.

Особенно острая дискуссия начинается вокруг так называемых «общих подарков». Одна комментаторша пишет, что в чате детского сада родители скидываются на подарки, покупаются SPA-карты и цветы, а на Рождество подарки получают также нянечка, уборщица и логопед. Она признаёт, что деньги у неё есть, но нервов участвовать в таких обсуждениях у неё больше нет.

Другая комментаторша отмечает, что главную проблему создают не учителя, а сами родители. Объём и стоимость подарков часто определяются инициативой родителей, а не ожиданиями учителей. Если некоторые родители начинают продвигать большие суммы денег, остальным становится трудно отказаться, потому что никто не хочет выглядеть тем, кто «не хочет участвовать».

Несколько комментаторов подчёркивают и аспект социального неравенства. Не у всех семей одинаковые возможности участвовать в общих подарках, и ребёнок, для семьи которого это затруднительно, может чувствовать себя неловко.

Кто-то пишет, что в ситуации, где «нужно скинуться», ребёнок, у которого дома, возможно, даже толком нечего есть, всё равно будет пытаться участвовать из последних сил, чтобы не отставать от других.

С противоположной стороны звучит мнение, что дарение не является обязательным и не должно восприниматься как давление. Если кто-то хочет подарить цветы или какую-то символическую вещь — пусть дарит. Если не хочет — пусть не дарит. Проблема начинается тогда, когда выбор одной семьи превращают в обязанность всего класса.

В дискуссии появляются и очень тёплые примеры. Одна учительница показывает кружку, которую получила от своего класса, — с фотографией учеников и личным текстом. Она пишет, что таким подаркам рада и гордится ими, потому что они личные. SPA-подарочную карту она сама себе купит тогда и там, где захочет, а особенно продуманная вещь от учеников — это совсем другое ощущение.

Ещё одна учительница рассказывает, что на выпускном получила альбом с фотографиями, чайник с подписями детей, цветы и угощения. Она подчёркивает, что такие подарки не были ожидаемыми или запрошенными, но они были личными и шли от самих учеников.

В свою очередь, другая педагог пишет, что каждый раз, начиная работать с новым классом, информирует родителей — деньги и грандиозные подарки она не принимает. За три года это позволило избежать скандалов, а самые красивые воспоминания остались именно от ученических рисунков, маленьких букетов или сладостей, которые дети сами хотели принести.

В комментариях неоднократно звучит мысль, что главная ценность — не цена подарка, а отношение. Если ребёнок приносит цветок от души, это может быть красиво. Если родители в чате начинают соревноваться суммами и идеями, это уже выглядит не как благодарность, а как социальное давление.

Некоторые комментаторы отмечают, что такая культура подарков в Латвии в последние годы стала особенно чрезмерной. Одна женщина, которая не живёт в Латвии, пишет, что за пределами Латвии никогда не сталкивалась с таким «безумием» одаривания — там учителю достаточно цветов, а большие подарки от родителей не приняты и не разрешены.

В свою очередь, другие напоминают, что работа учителя тоже тяжёлая, ответственная и эмоционально изматывающая. Поэтому благодарность сама по себе не является чем-то плохим. Вопрос только в форме — искренняя и добровольная ли она или превращается в обязанность, при которой родители уже не решаются сказать «нет».

В целом дискуссия показывает, что одаривание учителей — это уже не просто вопрос о цветах на 1 сентября. Это стало разговором о границах, культуре родительских чатов, неравенстве и о том, как легко хорошая идея может превратиться в неудобную обязанность.

И, кажется, многие комментаторы сходятся хотя бы в одном вопросе: если подарок идёт от души, он может быть прекрасным. Но если он идёт от давления, сравнения или страха не отстать от других, то это уже не подарок.