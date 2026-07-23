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Опять? - Прогноз на пятницу вызывает противоречивые чувства 0 579

Наша Латвия
Дата публикации: 23.07.2026
LETA
Изображение к статье: черные тучи

В пятницу в Латвии температура воздуха поднимется еще на градус, местами пройдут кратковременные дожди и прогремит гром, прогнозируют синоптики.

Больше осадков выпадет во второй половине дня в восточной части страны. Ночью местами сгустится туман. Сохранится слабый ветер.

Минимальная температура воздуха ночью составит +8...+14 градусов. Днем, когда выглянет солнце, воздух прогреется до +18...+23 градусов.

В Риге в конце рабочей недели ожидается переменная облачность, возможен кратковременный дождь. Будет дуть слабый ветер, днем - северный от слабого до умеренного. Температура воздуха ночью опустится до +13 градусов, днем потеплеет до +21 градуса.

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#Рига #климат #погода #ветер #Латвия #прогноз #дождь #температура #туман
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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