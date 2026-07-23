В пятницу в Латвии температура воздуха поднимется еще на градус, местами пройдут кратковременные дожди и прогремит гром, прогнозируют синоптики.

Больше осадков выпадет во второй половине дня в восточной части страны. Ночью местами сгустится туман. Сохранится слабый ветер.

Минимальная температура воздуха ночью составит +8...+14 градусов. Днем, когда выглянет солнце, воздух прогреется до +18...+23 градусов.

В Риге в конце рабочей недели ожидается переменная облачность, возможен кратковременный дождь. Будет дуть слабый ветер, днем - северный от слабого до умеренного. Температура воздуха ночью опустится до +13 градусов, днем потеплеет до +21 градуса.