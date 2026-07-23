Латвия занимает второе место в Европейском союзе по доле пенсионеров, продолжающих работать после выхода на заслуженный отдых. При этом, в отличие от ряда других стран, для большинства жителей Латвии главным стимулом остается не желание быть активными, а финансовая необходимость.

Согласно данным Eurostat за 2023 год, после выхода на пенсию продолжали работать 44,2% жителей Латвии. Более высокий показатель зафиксирован только в Эстонии — 54,9%. На третьем месте находится Литва с 43,7%, пишет Diena.

Для сравнения, в Румынии работают лишь 1,7% пенсионеров, в Греции — 4,2%, а в Испании — 4,9%.

Как отмечает руководитель по развитию бизнеса CVMarket.lv Кристапс Колосов, примерно 57–58% работающих пенсионеров в странах Балтии называют главной причиной продолжения трудовой деятельности финансовые обстоятельства.

Однако между балтийскими странами есть различия. Если в Латвии для многих работа после выхода на пенсию становится необходимостью, то в Эстонии и Литве значительно больше людей продолжают трудиться ради повышения уровня доходов, а не исключительно из-за нехватки средств.

По словам Колосова, небольшие размеры пенсий в Латвии зачастую не оставляют людям выбора. На ситуацию влияют сразу несколько факторов, включая исторические особенности формирования пенсионной системы, последствия теневой экономики и демографические изменения.

Эксперты отмечают, что одновременно меняется и отношение работодателей к возрастным сотрудникам. На фоне нехватки рабочей силы опытные специалисты становятся все более востребованными благодаря своему профессионализму, надежности и высокой лояльности.

В то же время возможность продолжать работать после выхода на пенсию зависит не только от состояния рынка труда, но и от правил пенсионной системы. По словам Колосова, страны, где доля работающих пенсионеров наиболее высока, обычно позволяют совмещать получение пенсии и трудовую деятельность без серьезных финансовых ограничений.

В целом статистика Eurostat показывает, что жители стран Северной Европы и Балтии значительно чаще продолжают работать после достижения пенсионного возраста, чем жители южных государств ЕС. Однако причины такого выбора заметно различаются: если где-то работа становится способом сохранить активный образ жизни и увеличить доход, то для многих пенсионеров Латвии она остается необходимым условием поддержания привычного уровня жизни.