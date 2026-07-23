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Погода в Латвии бросается в крайности: после засухи пришли рекордные ливни 1 297

Наша Латвия
Дата публикации: 23.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Наводнение на поле
ФОТО: LETA

Погода в Латвии в этом году оказалась необычайно контрастной. После одной из самых засушливых весен за всю историю наблюдений страну накрыли сильные дожди, а в отдельных районах Курземе первая половина лета уже стала самой влажной за весь период метеонаблюдений.

По данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, весной в среднем по стране выпало лишь около половины климатической нормы осадков. Весна 2026 года стала второй самой засушливой с начала наблюдений в 1924 году. Такой же рекордно сухой оказалась и более продолжительная серия — с сентября прошлого года по май нынешнего.

Однако уже летом ситуация резко изменилась.

В июне в некоторых районах осадков по-прежнему было меньше нормы, но сразу несколько населенных пунктов вошли в число самых дождливых за всю историю наблюдений. В Вичаки Вентспилсского края июнь стал вторым самым влажным, а в Кулдиге и Силы Ливанского края — третьим.

Особенно сильные ливни пришлись на июль. За первые десять дней месяца сразу на десяти метеостанциях выпала месячная норма осадков. Больше всего дождей досталось Курземе.

Хотя июль еще продолжается, уже к 21 июля период с начала июня стал рекордно дождливым в Вичаки Вентспилсского края. В Лиепае и Вентспилсе этот двухмесячный период занимает второе место за всю историю наблюдений, а в Кулдиге и Бауске — третье.

Самые интенсивные ливни зарегистрировали 8 и 20 июля в Вентспилсе. За одни сутки там выпало 80 миллиметров осадков, причем вечером 20 июля 60 миллиметров дождя выпали всего за четыре часа. В Стенде за три часа выпало 40 миллиметров осадков, а за восемь часов — 72 миллиметра.

Такие объемы осадков быстро отражаются на уровне воды в реках. С 20 по 22 июля в нескольких реках Курземе вода поднялась на один-два метра, хотя сейчас ситуация постепенно стабилизируется и уровень воды начинает снижаться.

Всего этим летом в Латвии уже зарегистрировано 25 дней, когда хотя бы на одной метеостанции выпадали сильные осадки — не менее десяти миллиметров за сутки. Это показывает, что нынешний сезон отличается не только общим количеством дождей, но и их высокой интенсивностью.

По прогнозам синоптиков, дождливая погода сохранится и в ближайшие дни. В большинстве случаев осадки будут локальными, однако местами вновь возможны продолжительные ливни и грозы.

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#климат #погода #Латвия #засуха #рекорды
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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